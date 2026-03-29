聽新聞
0:00 / 0:00

PS5 最高漲價150美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

Sony集團宣布調漲旗下PlayStation 5系列遊戲機在美、英、歐、日的價格，並表示原因出在「全球經濟環境的持續壓力」。

在27日的部落格文章中，Sony公布了4月2日將生效的新建議售價。標準版PS5的美國售價將為650美元，數位版則為600美元，效能最強的PS5 Pro則將從目前的750美元，一口氣漲至900美元。遙控遊玩裝置PS Portal也將從200美元漲至250美元。歐洲、英國和日本售價也將上調。PS5標準版2020年開賣時的售價為500美元。

Sony表示：「我們認為此為必要措施，以確保能持續為全球玩家帶來創新且高品質的遊戲體驗。 」

這顯示出遊戲界正持續著一種不尋常的趨勢，過去遊戲機價格往往會隨著時間下跌，但如今卻在上漲。這是因為美國關稅和記憶體價格上漲等因素，對整個消費性電子業造成了廣泛影響。

Sony和微軟都已多次以總體經濟環境為由，調漲其硬體價格。微軟Xbox Series X的最初售價為500美元，如今已漲至650美元。任天堂去年8月也調漲舊款Switch遊戲機售價。該公司目前仍維持新款的Switch 2售價在450美元，但已警告漲價並非不可能。

任天堂 英國 PS5

延伸閱讀

美 Netflix訂閱價 全面調漲

華紙爆出兩年半來巨量、成交量破6萬張 股價飆第二根漲停

穩定物價…27日審電價費率 4月起可望凍漲

國泰航空4月再漲燃油附加費　長途單程增逾1600元

相關新聞

美股跌勢不止 科技巨頭臉綠 Meta、美光、字母重挫

美股27日重挫，道瓊工業指數自2月高峰回落超過10%，追隨那斯達克綜合指數，陷入修正。隨著美伊戰爭邁入第五周，標普500指數恐怕不久也將步入其他美股指數的後塵。

Anthropic 資料中心錢來也 旗下新模型帶來風險 資安股聞訊重挫

Anthropic和Google將深化在人工智慧（AI）基礎設施的合作。美國德州一座由Anthropic承租的資料中心，有望得到Google提供的貸款，降低籌資成本。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

中東衝突帶動投資策略轉彎 美股散戶不再逢低進場

在2025年，即便機構投資人畏縮，逢低買進的散戶仍成為支撐美股的可靠力量，但伊朗戰爭似乎改變了這種情況，散戶開始轉為逢高出脫（sold the rip）。

伊朗戰爭衝擊供應 又遇到旅遊旺季 航空燃料短缺蔓延歐洲

伊朗戰爭衝擊中東石油供應，不巧又撞上搭機旅遊旺季，航空業燃料短缺危機可能愈演愈烈，從亞洲進一步蔓延至歐洲。

PS5 最高漲價150美元

Sony集團宣布調漲旗下PlayStation 5系列遊戲機在美、英、歐、日的價格，並表示原因出在「全球經濟環境的持續壓力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。