PS5 最高漲價150美元

Sony集團宣布調漲旗下PlayStation 5系列遊戲機在美、英、歐、日的價格，並表示原因出在「全球經濟環境的持續壓力」。

在27日的部落格文章中，Sony公布了4月2日將生效的新建議售價。標準版PS5的美國售價將為650美元，數位版則為600美元，效能最強的PS5 Pro則將從目前的750美元，一口氣漲至900美元。遙控遊玩裝置PS Portal也將從200美元漲至250美元。歐洲、英國和日本售價也將上調。PS5標準版2020年開賣時的售價為500美元。

Sony表示：「我們認為此為必要措施，以確保能持續為全球玩家帶來創新且高品質的遊戲體驗。 」

這顯示出遊戲界正持續著一種不尋常的趨勢，過去遊戲機價格往往會隨著時間下跌，但如今卻在上漲。這是因為美國關稅和記憶體價格上漲等因素，對整個消費性電子業造成了廣泛影響。

Sony和微軟都已多次以總體經濟環境為由，調漲其硬體價格。微軟Xbox Series X的最初售價為500美元，如今已漲至650美元。任天堂去年8月也調漲舊款Switch遊戲機售價。該公司目前仍維持新款的Switch 2售價在450美元，但已警告漲價並非不可能。