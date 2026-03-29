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美洽談收購租約 提議風電廠改投資油氣
川普政府尋求停止美國剩餘海上風力發電計畫，據傳已向正在開發這些計畫的企業提議收購，藉此換取化石燃料投資。
知情人士向英國金融時報（FT）透露，美國內政部已和數家握有海上風力發電租約的企業洽談，要說服這些業者仿效法國石油公司道達爾能源（TotalEnergies）。道達爾能源23日與美國內政部達成協議，將領回該公司已對海上風力發電租約投資的近10億美元，這些資金將轉而投資石油和天然氣計畫。
川普曾批評海上風力發電是最糟及最貴能源形式，但截至目前封殺美國這類計畫的努力結果好壞參半。美國政府策略如今已轉向提供企業放棄租約的誘因，讓資金轉而流入化石燃料計畫。
目前美國外海有43個活躍海上風力發電租約，持有這些租約的業者包括一個由葡萄牙EDP和法國Engie公司組成的集團，芝加哥獨立電力生產商Invenergy也握有美國東岸和西岸四個租約。德國電力公司RWE 2022年斥資11億美元取得紐約外海一項租約，該公司安裝的風力渦輪機，可能足以提供110萬個家庭電力。
另一方面，川普27日公布新配額，要求美國汽油與柴油供給混入較多源自農作物的生物燃料。川普表示，提高再生柴油與汽油混入量將有助於提高美國燃料供給，並為農村經濟創造100億美元效益。
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