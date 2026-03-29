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中東衝突帶動投資策略轉彎 美股散戶不再逢低進場

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美股。 （美聯社）
美股。 （美聯社）

在2025年，即便機構投資人畏縮，逢低買進的散戶仍成為支撐美股的可靠力量，但伊朗戰爭似乎改變了這種情況，散戶開始轉為逢高出脫（sold the rip）。

Business Insider報導，摩根大通（小摩）在2025年末回顧發現，美國散戶有75%的部位是在市場下跌時建立的。但標普今年3月23日跌深反彈時，他們卻不買反賣，九個月來首度成為股票的淨賣家，近期還有其他跡象顯示市場情緒轉趨平淡。小摩的數據顯示，短線交易者的買入規模寫下四個月來最冷清的一周。當美股上漲時，他們再次轉為個股的淨賣家。

除了賣股之外，散戶買進的標的也轉為審慎。小摩觀察到，美國散戶過去一周買最多的是中天期美債商品。

部分數據也顯示，這種審慎的行為在伊朗戰爭爆發前就有，並持續至今。過去兩個月來，美國散戶加大做空或反向ETF的購買力道。他們是否不再逢低買進，很大程度將取決於戰爭會持續多久，以及美伊能否迅速達成解決方案。

美股 伊朗戰爭 小摩

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