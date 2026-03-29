美股跌勢不止 科技巨頭臉綠 Meta、美光、字母重挫

美股27日重挫，道瓊工業指數自2月高峰回落超過10%，追隨那斯達克綜合指數，陷入修正。隨著美伊戰爭邁入第五周，標普500指數恐怕不久也將步入其他美股指數的後塵。

道瓊工業指數大跌793點，跌幅1.7%，26日已陷入修正的那斯達克綜合指數則下跌2.1%，周線大跌3.2%，寫下去年4月以來最大單周跌幅。Meta和美光（Micron）分別大跌超過15%和11%，Alphabet和微軟也各跌近9%和7%。

標普500指數上周跌2.1%，連續五周收低，寫下近四年來最長周線連跌紀錄，3月以來已跌7.4%，邁向2022年以來最差單月表現。費城半導體指數大跌1.7%，倒是台積電（2330）ADR前一交易日重摔6.2%後，27日漲0.2%，周線跌0.8%。

美國記憶體晶片股上周市值蒸發近1,000億美元，因Google發表新演算法標榜能大幅壓縮AI模型，代表模型只需較少記憶體便能在電腦上執行。Informed Momentum投資長普倫提斯指出，記憶體類股漲勢「看來尚未結束，但市場預期過高，因此在局勢動盪之際，獲利了結也是理所當然。」

美國和以色列27日轟炸伊朗核子和煉鋼設施，伊朗在波斯灣各地展開報復。與此同時，油價再掀漲勢，布蘭特原油期貨27日漲4%，收在每桶112.57美元。