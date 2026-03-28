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國際油價飆漲…這地汽油每公升130元全球最貴 台灣相對便宜
國際油價居高不下，中油公司28日宣布，30日凌晨零時起至4月5日晚間12時止汽油價格調漲每公升1.7元，柴油調高每公升1.5元。95無鉛汽油參考零售價格將攀升至每公升33.9元，是2014年9月以來最高。
不過，如果和其他國家相比，台灣油價仍落在後段班。根據GlobalPetrolPrices.com網站數據，中油宣布調漲油價前我國95無鉛汽油價格為每公升32.2元，相當於每公升1.01美元，在該網站追蹤的170個國家和地區排在第135名。如果以中油調漲後價格（每公升33.9元，相當於1.06美元）比較，台灣排名也只會前進至第132名。
相較之下，日本95汽油價格換算後為每公升1.17美元，南韓為1.39美元，都比台灣高出一截。歐美油價普遍更高，英國汽油價格逼近每公升2美元，法國、德國、荷蘭和丹麥等歐洲國家站上2字頭。美國是值得注意的例外，該國汽油價格為每公升1.13美元，低於日本及南韓。
汽油最貴的是香港，每公升價格高達31.79港元，相當於4.06美元或新台幣130元。新加坡汽油價格為每公升2.58美元，在GlobalPetrolPrices.com追蹤的國家和地區名列第六。
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