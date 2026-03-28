聽新聞
0:00 / 0:00
油價勁揚引發賣壓 美股長黑
美國、以色列對伊朗核設施發動攻擊，導致投資人對中東戰事有望透過談判落幕的樂觀情緒受挫，油價今天勁揚引發賣壓出籠，美股長黑。
道瓊工業指數終場下跌793.47點，或1.73%，收在45166.64點。
標準普爾500指數下跌108.31點，或1.67%，收在6368.85點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌459.72點，或2.15%，收在20948.36點。
費城半導體指數下跌128.203點，或1.69%，收在7457.668點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。