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油價勁揚引發賣壓 美股長黑

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國、以色列對伊朗核設施發動攻擊，導致投資人對中東戰事有望透過談判落幕的樂觀情緒受挫，油價今天勁揚引發賣壓出籠，美股長黑。

道瓊工業指數終場下跌793.47點，或1.73%，收在45166.64點。

標準普爾500指數下跌108.31點，或1.67%，收在6368.85點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌459.72點，或2.15%，收在20948.36點。

費城半導體指數下跌128.203點，或1.69%，收在7457.668點。

美股 油價 道瓊工業指數

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