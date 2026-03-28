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美 Netflix訂閱價 全面調漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

影音串流平台Netflix於26日宣布全面調整在美國的訂閱價格，各級方案的月費全面上調，上次漲價時間是2025年1月。

根據最新公告，所有訂閱方案至少調漲1美元。含廣告方案的月費由7.99美元調升至8.99美元；標準方案由17.99美元漲至19.99美元；高級方案則由24.99美元上調到26.99美元。

此外，額外成員費用也同步調整。含廣告方案每位非同戶成員費用由5.99美元提高至6.99美元，無廣告方案的額外成員費用則由8.99美元調升至9.99美元。

此次漲價正值Netflix持續重金投入內容製作之際。該公司近年積極拓展節目版圖，除影視內容外，也進軍直播活動與影音Podcast等新領域。高層過去多次強調，訂閱價格調整有助於支撐內容製作與平台發展。

近年包括迪士尼亞馬遜等主要串流業者都陸續調漲價格，反映出訂閱制業務在追求獲利過程中成本壓力。

在美國，Netflix的含廣告方案，比起Hulu、HBO Max和Peacock的類似方案，仍相對便宜，而且Netflix的內容遠多於競爭對手。

根據Netflix於1月公布的財測，預計2026年內容支出將達200億美元，高於2025年的180億美元。

另外，Netflix先前一度有意收購華納兄弟及其串流服務HBO Max，然而今年2月未跟進派拉蒙提出的更高出價，最終未能成案。

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