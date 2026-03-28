Meta資料中心投資大加碼 廣達、鴻海等有望沾光

Meta公司計劃在德州西部艾爾帕索市投資100億美元建造一座AI資料中心，比先前承諾的15億美元多出五倍以上，目標是2028年投入營運時裝置容量達到1 GW。主力伺服器供應商廣達（2382）、鴻海與緯穎等可望受惠。

Meta表示，這座資料中心將創造300個新工作，高峰期需要超過4,000名建築工人。該公司並表示，將致力為電網增加逾5,000 MW的乾淨能源，並透過與專業非營利組織合作，為該地區引進淡水，以緩解當地的用水壓力。

去年10月Meta開始建造這座占地120萬平方英尺的資料中心，當時計劃投資的金額為15億美元。Meta資料中心開發副總裁戴馬西26日在艾爾帕索舉行的Borderplex Alliance年度高峰會上，透露這項擴大投資計畫。

Meta目前擁有約30座資料中心，其中26座位於美國，艾爾帕索設施是該公司在德州的第三座資料中心。

相較於加碼投資AI基礎設施，Meta一直在削減其他領域的成本，該公司25日向CNBC證實，將在臉書、全球營運、招聘、銷售和虛擬實境部門裁員數百人。

Meta大動作持續擴大輝達與AMD的GPU晶片，同時自研ASIC晶片，還成為ARM的AI晶片首批客戶，可以看出，該公司橫跨所有AI晶片平台的決心，台灣主力伺服器供應商可望受惠。例如，廣達就拿下Meta的ASIC伺服器訂單。

另外，伊朗衝突凸顯AI在現代戰爭中扮演日益吃重角色，美國陸軍已選擇凱雷集團和KKR公司在其軍事基地內建造兩座資料中心，每座造價約為20億美元。陸軍將與這兩家公司簽訂長期租賃協議，由它們負責建造和營運這些資料中心。

凱雷將在德州艾爾帕索的布利斯堡軍事基地建造一座占地約1,384英畝、裝置容量2.5-3 GW的資料中心，預計2027年開始營運，裝置容量為200 MW，並於2028年全面投入運營。

KKR將利用其與貝萊德共同持有的投資組合公司CyrusOne，在猶他州達格威試驗場建造一座占地1,201英畝、裝置容量1 GW的資料中心，預計2029年投入營運。