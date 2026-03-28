星國拚當黃金交易中心 將與香港競爭

在投資人加碼以選擇權，押注布蘭特原油期貨價格將在4月底前飆上每桶150美元歷史新天價之際，麥格理集團（Macquarie）表示，若伊朗戰爭持續至6月且荷莫茲海峽維持關閉，油價可能飆升至每桶200美元並創下歷史新高。

2026-03-28 01:22