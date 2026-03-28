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星國拚當黃金交易中心 將與香港競爭

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

新加坡金管局27日公布強化星國黃金生態系的許多措施，包括提升為外國央行保管黃金的能力及打造更完善結算系統，藉此與香港爭奪區域黃金交易中心地位。

金管局副主席徐芳達表示，金管局和新加坡貴金屬市場協會1月成立的黃金市場發展工作小組，已敲定數個重點領域。工作小組提出的措施包括開發黃金相關資本市場產品、為金庫儲存與物流制定與國際接軌的穩健標準，以及建立支援大金條與公斤金條場外交易的高效率安全結算系統。金管局也探索提供外國央行和主權實體金庫服務，以滿足潛在需求。

徐芳達說：「我們正與業界密切合作，研究如何把新加坡打造成亞洲黃金交易中心。」徐芳達表示，黃金交易將為新加坡在財富管理與資產管理之外，增添新的經濟支柱。

目前新加坡金庫儲存服務主要由新加坡造幣廠等民間業者提供，官方機構未提供外國央行這類服務。世界黃金協會（WGC）數據顯示，全球央行持有近3.9萬公噸黃金，相當於所有已開採黃金的18%左右。即使只有一小部分黃金流入新加坡，也能強化星國區域黃金交易影響力。

財富管理 央行 資本市場

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