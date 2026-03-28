亞洲各國出招對抗高油價 強化能源供給安全

在中東戰爭引發能源震撼後，亞洲各國紛紛採取強化能源供給安全的措施，日本將允許擴大燃煤發電並已開始釋出國有石油，南韓祭出輕油（石油腦）出口禁令，印度則對燃料出口課稅。

根據日本經濟產業省27日小組會議文件，日本將在4月起的年度，允許效率較低的燃煤發電廠參與發電容量市場競標，不再以減緩氣候變遷為由把這類發電廠排除在外。另外，日本政府26日開始釋出能滿足國內30天需求的石油，相當於約850萬公秉，這項工作將在4月底前完成。

南韓則在27日開始禁止輕油出口，禁令將持續五個月，政府並計劃透過供應鏈基金擴大提供低息貸款，以協助處理輕油的本土企業，必要時還會提高進口信用限制。南韓產業通商資源部表示，目前該國約有11%的本土生產輕油銷往海外，這些輕油在新措施下將轉而賣給國內買家。

印度同日也公布一連串運輸燃料徵稅調整，對每公升柴油出口課徵21.5盧比（23美分）的稅，航空燃料出口稅額為每公升29.5盧比，大型燃料出口商信實工業股價收盤應聲下跌4.6%。印度也將汽油中央消費稅從每公升13盧比調降至3盧比，柴油從每公升10盧比降至零，以保護消費者及避免通膨飆升。

東南亞國家也已採取行動，泰國將加強監管燃料定價和供給，煉油廠必須在旗下據點公布賣價和目前庫存水準。貿易商必須遵守公告價格，定價不能高於政府設定的水準。

另據越南政府網站聲明，越南4月15日前將暫停對汽油、柴油和航空燃料課徵環保稅，汽油特別消費稅也暫時降至零。越南航空公司4月起則會大幅削減航班及縮減營運，越南航空將暫時取消七條國內航線，如果航空燃料價格達到每桶160至200美元，該公司計劃下季每月砍掉一至兩成航班，廉價航空越捷航空4月也打算削減18%的總運能。

包括越南和菲律賓在內，東南亞國家也請求日本提供援助。菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正在尋找其他不受中東動亂影響的石油來源，政府正與日本、南韓甚至中國大陸協商。越南總理范明正則已致函日本首相高市早苗，要求就採購原油提供協助。