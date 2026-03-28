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麥格理推演衝突延續到6月 再不停戰…油價衝200美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

在投資人加碼以選擇權，押注布蘭特原油期貨價格將在4月底前飆上每桶150美元歷史新天價之際，麥格理集團（Macquarie）表示，若伊朗戰爭持續至6月且荷莫茲海峽維持關閉，油價可能飆升至每桶200美元並創下歷史新高。

麥格理的戴維迪等分析師指出，中東衝突延續到整個第2季結束的機率約40%，可能帶動經通膨調整後實質原油價格衝上歷史新高，另一種機率60%的可能情境，則是中東戰爭可能在本月底前結束。

這群分析師指出，若荷莫茲海峽長期封閉，油價必然大漲，「荷莫茲海峽重新開放的時機，及能源基礎設施實體受損程度，是決定大宗商品長期影響的主因」。

美國、以色列與伊朗之間戰爭衝擊中東地區，布蘭特原油期貨價格3月來大漲超過47%，即將締造史上最大單月漲幅新紀錄。

不過，選擇權市場顯示，押注布蘭特油價會在4月底前觸及每桶至少150美元的選擇權交易量，最近幾周增加十倍，這個價格將超越2008年創下的每桶147美元歷史紀錄。

洲際交易所（ICE）數據顯示，4月底到期讓持有人能以150美元買入布蘭特原油6月期貨的買權（即看漲選擇權），未平倉合約已增加至28,941口（每口代表1,000桶原油），比一個月前3,374口增加七倍多。

伊朗戰爭 基礎設施 布蘭特原油

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