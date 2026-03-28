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小摩示警 4月衝擊全球 石油連鎖震撼…危機倒數

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

伊朗戰爭導致荷莫茲海峽原油運輸實質停擺、推升金屬價格，衝擊亞洲從洋芋片、泡麵、玩具、汽車到化妝品等各產業供應鏈，擾亂日常生活並推升物價。小摩警告，荷莫茲海峽流動中斷，成為持續倒數計時的「定時炸彈」，將掀起全球供應「連鎖」震撼，在4月衝擊全球多數地區。

這次供應鏈混亂核心，在於運輸全球20%石油和天然氣（LNG）的荷莫茲海峽關閉，亞洲對中東原油、天然氣、燃料和化肥依賴較高，最易受供應中斷衝擊。

目前短缺最緊迫的是石油腦等石油衍生品。亞洲各地煉油廠以石油腦生產塑膠和其他石化產品，幾乎用於所有製成品。南韓一家有57年歷史的塑膠薄膜工廠表示，一些供應商已調漲部分原材料價格多達50%，另一些供應商無貨可供，該公司已調降產量至正常水準的20%-30%。

為萊雅（L'Oreal）等美妝業者生產容器的延宇公司（Yonwoo）說，正在囤積塑膠樹脂庫存，但6月後原材料供應前景還不明朗。石油腦也是生產合成橡膠所需，短缺衝擊正沿供應鏈向下游蔓延，迫使輪胎和手套等製造商考慮漲價或改用天然橡膠。

伊朗戰爭 天然氣 供應鏈

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