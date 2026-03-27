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中國低價貨物湧入 歐盟將加徵小包裹關稅與處理費

中央社／ 布魯塞爾27日專電

歐盟通過一系列海關改革措施，其中之一是針對歐盟境外原本免稅的150歐元以下小型包裹，自7月1日起每件徵收3歐元（約新台幣110元）臨時關稅，後續還將收取處理費。據統計，2025年約有59億件低價商品進入歐盟，其中超過90%來自中國。

歐盟於26日晚間批准一項全面性的海關改革措施，引入新的工具改善關稅徵收流程，並加強控管不合規定或不安全貨物，同時降低對於成員國政府和貿易商的負擔。

根據歐盟執委會發布的文件指出，就目前的形式和近期的發展，歐盟海關面臨許多挑戰。

造成海關壓力的原因之一是因為進入歐盟的低價電商商品數量不斷增加，成員國一致認為有必要採取緊急行動。根據統計，2025年約有59億件低價商品進入歐盟，其中超過90%來自中國。

這份文件說明，在2025年12月時，歐盟成員國已經同意取消低價貨物關稅免稅門檻，並預計從今年7月1日起，對主要透過電子商務進入歐盟的150歐元小型包裹內含物品，每件徵收3歐元的臨時關稅，最晚在今年11月前，將再徵收一項處理費。

歐盟說明，徵收3歐元的臨時關稅以平衡電子商務銷售與傳統零售之間的競爭環境；加收處理費，用以補償海關日益增加的成本。

除了低價電商商品，海關必須檢視貨物是否符合歐盟標準，特別是所謂「禁止與限制」，例如打擊非法貨物、產品符合規定與否、安全規則、環境保護、槍枝及出口管制等；此外，海關需要持續應對地緣政治變化，執行歐盟制裁，並在全球危機時期支持各項措施，因此各項改革勢在必行。

歐盟強調，海關改革措施將保護歐盟消費者免受濫用和不合規範產品的侵害，讓購物行為更安全。因應電子商務進口持續激增，歐盟海關必須能確保符合規範且安全的產品進入歐盟市場並到達消費者手中。

關稅 海關 電子商務

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