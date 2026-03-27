油價大漲 特斯拉買氣卻沒沾光！三重夾擊原因曝光

伊朗戰事推升油價，但電動車大廠特斯拉（Tesla）並未明顯受惠，股價過去1個月下跌約7.6%。分析指出，車價與貸款成本上升，加上購車稅務優惠減少，抑制消費者轉向電動車的意願。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，自2月以來全美汽油均價每加侖上漲約1美元，逼近4美元，部分州突破了5美元。不過，Cox Automotive首席經濟學家Jeremy Robb指出，消費行為轉變需要時間，可能需更長時間的中東衝突，才會影響購車決策策。

汽車網站Edmunds表示，高油價確實帶動消費者對電動車的搜尋興趣上升，但實際購車環境與2022年俄烏戰爭期間不同，轉換動能較弱。

問題之一是車價。Kelley Blue Book數據顯示，上月新車成交均價為49,353美元（約台幣157.57萬元），較2022年2月的46,085美元增加逾3,000美元（約台幣95,795元），顯示整體購車門檻上升。其中，電動車均價仍比燃油車高出約6,500美元，而特斯拉新車均價更達53,821美元。

除價格外，購車條件也轉差。與去年同期相較，電動車折扣減少約940美元，非電動車折扣則增加，加上去年秋季購車稅收抵免取消，進一步削弱吸引力。

另根據能源平台Electric Choice，電動車充電費用由上月每千瓦時39美分升至42美分，削弱部分使用成本優勢。

在油價高漲時換車也未必划算。分析指出，油耗較高車輛在此時轉售價格走弱，而高效車款需求上升推高價格，可能反而提高換車成本，建議待市場穩定後再做決策。