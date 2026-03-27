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中東烽火連天…讓美債壓力山大 市場深度大幅下降

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
隨著中東戰事的持續，規模30兆美元的美國公債市場正顯露日益緊張跡象。路透
隨著中東戰事的持續，規模30兆美元的美國公債市場正顯露日益緊張跡象。路透

隨著中東戰事的持續，規模30兆美元的美國公債市場正顯露日益緊張跡象，華爾街銀行與投資機構表示，雖然交易仍在進行，但已不如之前寬鬆，市場深度大幅下降，顯示一些投資人從美國公債市場抽回資金，導致震盪幅度擴大。利率期貨市場現在預期Fed今年可能升息的機率已大於降息。

美國債市26日再度湧現賣壓，對政策利率最為敏感的2年期公債殖利率上升12個基點，達到4%，本月迄今總共上升了62個基點，可能寫下2022年9月來單月最差紀錄；10年期公債殖利率也升到4.42%。

對於財政部標售的公債，市場的反應也很冷淡，在本周二標售690億美元的2年期公債，交易商（被迫吃下投資人未購買債券的大型銀行）認購的比率達到2022年來最高，周三標售700億美元的5年期公債時也出現類似情況。

從2月底伊朗戰爭爆以來，由於投資人重新評估油價上漲推升通膨的程度及其對聯準會（Fed）利率展望的影響，債市有許多交易日出現大幅波動行情。美國銀行（BofA）利率分析師史威伯指出，「投資人並不確定戰爭是否已經通過頂峰，因而退場觀望」。

聯博集團核心固定收益與多重資產交易主管史考特表示，由於市場波動導致交易員紛紛離場觀望，現貨市場的深度與戰前水準相比下降了約40%-50%。摩根大通也強調，「市場深度」降至相當於去年「解放日」之後的水準。一家大型資產管理公司的經理人更表示，本周短期公債期貨的市場深度已較今年平均水準陡降80%。

開戰以來債市震幅已劇烈升高，本周一美國公債交易尤其動盪，因為美國總統川普在當天稍早表示美國與伊朗已有「正向」談判，但隨後遭到伊朗否認。債市動盪已使華爾街一些大銀行關閉自動報價螢幕，迫使買家只能改用速度較為緩慢人工交易。

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