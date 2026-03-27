油價牽動需求 台泰合資企業Aionex泰國推新電動機車

中東戰事持續致油價居高不下，可能提升電動車需求，台泰合資電動機車品牌Aionex因此持續看好泰國市場，今天在曼谷發表新型車款，主打更親民價格，並結合車隊管理系統與多元充電方案，搶攻泰國綠色商機。

Aionex今天下午在曼谷舉辦新車發表會，推出名為Cargo-X和Cargo-Xtra的電動機車款，延續先前在市場上的經驗，搭載3600瓦馬達，最高時速85公里，續航力可達130公里，並支援換電與家用充電雙系統。同時，新車款也以更親民的價格，約6萬多泰銖（約新台幣5萬8000多元），盼吸引更多買家。

Aionex是由泰國國家石油集團電動車子公司ArunPlus、光陽集團（KYMCO）及金庫資本（KYMCOCapital）共同投資成立的企業。

Aionex表示，該品牌主要聚焦「企業對企業」（B2B）模式，其iFleet智慧管理系統，能整合車輛定位、電子圍欄與異常警示功能，強化企業對車隊的掌控能力。

目前，Aionex已與金融機構合作推動Green Sandbox計畫，並在泰國度假島嶼龜島（Koh Tao）導入電動機車與換電設施，盼吸引更多租賃業者與地方政府加入。

Aionex執行董事吳學蘭向中央社表示，其品牌在5000瓦級電動機車中具備技術優勢，今年更獲泰國當地摩托車評比首獎的肯定。她說：「這將有助於提升市場信心，而隨著國際能源價格波動，各國加速能源轉型，對電動車發展反而是機會。」

Aionex執行長丁學文則指出，在中東衝突持續背景下，地緣政治與能源不確定性正迫使各國尋求替代方案，而隨著電動車與綠色技術已趨成熟，他認為，未來競爭將不僅限於車輛銷售，而是結合數據與能源基礎設施的整體解決方案。

他並指出，隨著中國與日本車廠加速布局東南亞市場，未來電動車市場競爭可能會更為激烈，並說，Aionex今年將採取更積極策略，擴大換電與快充網絡，同時深化與企業及政府合作，以因應快速變化的市場環境。