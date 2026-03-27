快訊

柯文哲遭重判檢方研議上訴 律師：二審刑度可能更重

台中恐怖情殺！年輕女脖子插刀倒大馬路送醫不治 狠男落網戒護就醫

伊朗搬出核彈背心自殺攻擊？ 美副總統范斯挨轟販賣恐懼：太作秀

聽新聞
0:00 / 0:00

油價牽動需求 台泰合資企業Aionex泰國推新電動機車

中央社／ 曼谷27日專電

中東戰事持續致油價居高不下，可能提升電動車需求，台泰合資電動機車品牌Aionex因此持續看好泰國市場，今天在曼谷發表新型車款，主打更親民價格，並結合車隊管理系統與多元充電方案，搶攻泰國綠色商機。

Aionex今天下午在曼谷舉辦新車發表會，推出名為Cargo-X和Cargo-Xtra的電動機車款，延續先前在市場上的經驗，搭載3600瓦馬達，最高時速85公里，續航力可達130公里，並支援換電與家用充電雙系統。同時，新車款也以更親民的價格，約6萬多泰銖（約新台幣5萬8000多元），盼吸引更多買家。

Aionex是由泰國國家石油集團電動車子公司ArunPlus、光陽集團（KYMCO）及金庫資本（KYMCOCapital）共同投資成立的企業。

Aionex表示，該品牌主要聚焦「企業對企業」（B2B）模式，其iFleet智慧管理系統，能整合車輛定位、電子圍欄與異常警示功能，強化企業對車隊的掌控能力。

目前，Aionex已與金融機構合作推動Green Sandbox計畫，並在泰國度假島嶼龜島（Koh Tao）導入電動機車與換電設施，盼吸引更多租賃業者與地方政府加入。

Aionex執行董事吳學蘭向中央社表示，其品牌在5000瓦級電動機車中具備技術優勢，今年更獲泰國當地摩托車評比首獎的肯定。她說：「這將有助於提升市場信心，而隨著國際能源價格波動，各國加速能源轉型，對電動車發展反而是機會。」

Aionex執行長丁學文則指出，在中東衝突持續背景下，地緣政治與能源不確定性正迫使各國尋求替代方案，而隨著電動車與綠色技術已趨成熟，他認為，未來競爭將不僅限於車輛銷售，而是結合數據與能源基礎設施的整體解決方案。

他並指出，隨著中國與日本車廠加速布局東南亞市場，未來電動車市場競爭可能會更為激烈，並說，Aionex今年將採取更積極策略，擴大換電與快充網絡，同時深化與企業及政府合作，以因應快速變化的市場環境。

電動機車 泰國 油價 台灣

延伸閱讀

影／太陽能「貼」車體 高科大打造700公里續航力電動車

Gogoro曼谷分享電池交換模式 台灣能源轉型登國際

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

反彈聲浪大！OpenAI無限期擱置「成人版」聊天機器人計畫

美國人工智慧（AI）軟體業巨擘OpenAI今天表示，已無限期擱置讓聊天機器人開放露骨情色內容的計畫。這項產品計畫先前引發...

大陸軍方背景大學採購美超微伺服器 含受管制AI晶片

採購資料顯示，包含2所具有中共解放軍背景的中國大學在內，共4所中國大學過去1年採購含有受管制人工智慧（AI）晶片的美超微...

川普延後打擊伊朗利多消退 國際油價漲、亞股走勢不一

美國總統川普決定再次延後伊朗解除封鎖荷莫茲海峽的期限，國際油價今天攀漲，亞洲股市則是走勢不一

痛批前朝廢核！德國能源部長：廢核是重大錯誤 捨棄可負擔的無碳電力

德國經濟與能源部長萊歇（Katherina Reiche）在美國的一場會議上，探討如果伊朗戰爭未歇，對德國經濟可能的影響，以及歐洲必須「修正」能源政策。

高市拚月底通過預算案恐落空 編8.5兆日圓先撐11天

日本政府今天召開內閣會議，通過2026年度暫定預算案，以防初始預算案無法在本月底前完成立法程序。暫定預算一般會計支出總額...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。