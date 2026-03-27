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川普延後打擊伊朗利多消退 國際油價漲、亞股走勢不一

中央社／ 香港27日綜合外電報導
美國總統川普決定再次延後伊朗解除封鎖荷莫茲海峽的期限，國際油價今天攀漲，亞洲股市則是走勢不一。 路透社
美國總統川普決定再次延後伊朗解除封鎖荷莫茲海峽的期限，國際油價今天攀漲，亞洲股市則是走勢不一。 路透社

美國總統川普決定再次延後伊朗解除封鎖荷莫茲海峽的期限，國際油價今天攀漲，亞洲股市則是走勢不一。

川普21日要求伊朗48小時內解除對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖，否則將打擊其能源設施。之後卻以和平談判取得進展為由，將期限推遲5天。德黑蘭方面則否認美伊進行和談。

但在雙方連日攻擊行動，以及媒體和談報導不一後，川普昨天宣布，應伊朗要求，將攻擊行動再次延後至4月6日。

川普在自家社群平台「真實社群」（ Truth Social）發文說：「談判正在進行中。儘管假新聞媒體與其他人士發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常順利。」

他還說，應伊朗政府要求，將暫停能源設施摧毀行動，為期10天，至2026年4月6日。

然而，就在川普宣布延後打擊伊朗之際，「華爾街日報」（Wall Street）引述戰爭部官員說法稱，五角大廈正考慮向中東增派多達1萬名地面部隊。

另外，經濟合作暨發展組織警告，油價飆漲，美國今年通膨率恐觸及4.2%，遠高於先前預測的2.8%。多位聯邦準備理事會（Fed）官員對美國經濟前景表達擔憂，並暗示短期內不太可能降息。

亞股今天走勢不一，東京、台北、首爾、雪梨、威靈頓和馬尼拉股市都收跌，香港、上海和新加坡股市則收漲。

國際油價今天一度跌逾1%，布倫特原油之後重返每桶110美元附近。自2月28日戰爭爆發以來，布倫特原油已上漲近50%，西德州中級原油（WTI）則上漲約40%。

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