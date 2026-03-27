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痛批前朝廢核！德國能源部長：廢核是重大錯誤 捨棄可負擔的無碳電力

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
德國經濟與能源部長萊歇說，廢核是重大錯誤。法新社
德國經濟與能源部長萊歇說，廢核是重大錯誤。法新社

德國經濟與能源部長萊歇（Katherina Reiche）在美國的一場會議上，探討如果伊朗戰爭未歇，對德國經濟可能的影響，以及歐洲必須「修正」能源政策。

她在德州休士頓的CERAWeek國際能源會議上說，德國的汽油、柴油、航空燃料的價格均大漲，但目前的存量並未短缺，不過若戰火持續延燒，可能在4月稍晚或5月見到這種情況。

她也說，如果危機繼續發酵，會對脆弱的德國經濟復甦施加更多壓力。關於德國仰賴天然氣，她表示，前政府為達成氣候目標，決定逐步淘汰煤炭，但廢核是重大錯誤，「我們現在正缺少這項能源。她指出，核能原先以可負擔的價格，提供約20 GW的無碳電力

她說，德國有必要調整方向：「這並不意味著我們要放棄所有永續目標……但必須取得平衡，無論是可負擔性、充足的能源供應以及能源安全，都必須成為核心。我們過去過度聚焦氣候保護，低估了可負擔性—這是一項錯誤，而我們將加以修正。」

她表示，德國和其他國家一樣，希望維持自身的工業基礎，因此需要具備競爭力的能源價格來支撐這點。

她還指出：「當前情勢顯示，全球能源供應鏈是多麼脆弱，地緣政治衝突又能多快轉化為實質的經濟風險。對地理上高度集中的能源流動產生依賴，本身就是一種結構性風險。我們的回應是提高多元化、強化韌性，並制定一套兼顧供應安全、可負擔性與永續性的能源政策。」

電力 能源 伊朗戰爭 廢核 德國

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