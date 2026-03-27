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高市拚月底通過預算案恐落空 編8.5兆日圓先撐11天

中央社／ 東京27日專電
日本政府今天召開內閣會議，通過2026年度暫定預算案，以防初始預算案無法在本月底前完成立法程序。 法新社
日本政府今天召開內閣會議，通過2026年度暫定預算案，以防初始預算案無法在本月底前完成立法程序。 法新社

日本政府今天召開內閣會議，通過2026年度暫定預算案，以防初始預算案無法在本月底前完成立法程序。暫定預算一般會計支出總額為8兆5641億日圓，涵蓋4月起擴大的高中學費無償化以及年金等社會保障，適用期間為4月1日至11日共11天，避免國民生活出現混亂。

共同社報導，暫定預算案預計於30日送交眾議院與參議院預算委員會審議與表決，並於兩院全體會議進行最終表決。包括中道改革連合、立憲民主黨及國民民主黨在內的在野黨預料將表態支持，預計當天可完成立法程序。

不過，日本首相高市早苗原本希望在本月內完成正式預算案的目標，恐將無法實現。

在支出結構方面，分配給地方政府的地方交付稅金為5兆1028億日圓，社會保障相關支出為2兆7565億日圓。此外，高中學費無償化預算為477億日圓，小學營養午餐無償化則編列149億日圓，同時包含公務員人事費用等支出。

由於眾議院先前解散並舉行大選，導致初始預算案的提出時間較往年延後約1個月。

初始預算案已於13日在眾議院通過，但由於執政黨在參議院處於少數地位，情勢較為嚴峻，因此政府為了因應2026年度預算案無法在2025年度內（3月31日之前）成立，決定編列暫定預算案，並於今天通過內閣決議、提交國會

若參議院未能在4月11日前完成表決，將依規定由眾議院決議優先，視為自然成立。一旦正式預算案成立，暫定預算將自動失效。

國會 眾議院 日本 高市早苗

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