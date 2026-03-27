快訊

柯文哲案「小沈1500」不成罪 謝長廷：和我當初看法沒落差

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

聽新聞
0:00 / 0:00

NVIDIA乾瞪眼…傳華為新晶片獲陸科技大廠青睞 今年估出貨75萬顆

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
字節跳動和阿里巴巴等中國大陸科技巨擘，據傳都計劃採購華為新晶片950PR。路透
字節跳動和阿里巴巴等中國大陸科技巨擘，據傳都計劃採購華為新晶片950PR。路透

華為在中國大陸市場挑戰輝達NVIDIA）的新人工智慧（AI晶片據傳客戶測試順利，字節跳動阿里巴巴等科技巨擘都計劃下單，這對華為而言是一大里程碑。

路透引述知情人士說法報導，相較於旗艦晶片昇騰910C，華為新950PR晶片與輝達CUDA軟體系統相容性較高，反應速度也較快，科技公司這次打算擴大採用這顆晶片。報導指出，華為計劃今年出貨約75萬顆950PR，已在1月提供客戶樣品，下月應會開始量產，為今年下半年開始全面出貨鋪路。

華為推出950PR正值輝達在中國大陸陷入困境，華府已禁止輝達許多AI晶片在中國大陸銷售，擔心這些晶片可能強化該國軍力。川普政府去年批准輝達H200晶片銷往中國大陸，但附加許多可能限制銷量的條件。中國大陸當局日前也批准H200，但目前還不清楚H200何時會獲准進入該國。

消息人士透露，搭載傳統DDR記憶體的950PR價格將訂在人民幣約5萬元（6,900美元），配備速度較快高頻寬記憶體（HBM）的高階版賣價約人民幣7萬元。

H200 NVIDIA 輝達 AI 晶片 華為 阿里巴巴 字節跳動

延伸閱讀

陸方鬆綁 准陸企買輝達H200晶片

相關新聞

怕工程師跳槽OpenAI？蘋果罕見發特殊獎金 1條件每人最高獲千萬元

蘋果公司本周向iPhone硬體設計師發放罕見獎金，目的是避免他們跳槽到像是OpenAI這類正在開發自家硬體產品的AI新創公司。

全球航運爆燃油荒！船隻寧可不載貨也要載油 營運成本暴增近50億美元

自伊朗戰爭爆發、波斯灣遭受打擊，導致燃料短缺，航運業被迫額外承擔近50億美元成本。一些船舶甚至不惜放棄載運貨物，只為運送航運燃料至重要港口。

蘋果策略轉向？傳將開放第三方AI助理支援Siri 不再獨厚ChatGPT

蘋果公司計劃把Siri開放給外部的AI助理使用，此舉旨在強化iPhone作AI平台的地位。

油價會衝200美元？麥格理：機率達40% 只要伊朗戰爭延續到「這時」

麥格理集團表示，若伊朗戰爭持續至6月、且荷莫茲海峽仍維持關閉，油價可能飆升至每桶200美元並創下歷史新高。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

NVIDIA乾瞪眼…傳華為新晶片獲陸科技大廠青睞 今年估出貨75萬顆

華為在中國大陸市場挑戰輝達（NVIDIA）的新人工智慧（AI）晶片據傳客戶測試順利，字節跳動和阿里巴巴等科技巨擘都計劃下單，這對華為而言是一大里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。