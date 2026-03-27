NVIDIA乾瞪眼…傳華為新晶片獲陸科技大廠青睞 今年估出貨75萬顆

華為在中國大陸市場挑戰輝達（NVIDIA）的新人工智慧（AI）晶片據傳客戶測試順利，字節跳動和阿里巴巴等科技巨擘都計劃下單，這對華為而言是一大里程碑。

路透引述知情人士說法報導，相較於旗艦晶片昇騰910C，華為新950PR晶片與輝達CUDA軟體系統相容性較高，反應速度也較快，科技公司這次打算擴大採用這顆晶片。報導指出，華為計劃今年出貨約75萬顆950PR，已在1月提供客戶樣品，下月應會開始量產，為今年下半年開始全面出貨鋪路。

華為推出950PR正值輝達在中國大陸陷入困境，華府已禁止輝達許多AI晶片在中國大陸銷售，擔心這些晶片可能強化該國軍力。川普政府去年批准輝達H200晶片銷往中國大陸，但附加許多可能限制銷量的條件。中國大陸當局日前也批准H200，但目前還不清楚H200何時會獲准進入該國。

消息人士透露，搭載傳統DDR記憶體的950PR價格將訂在人民幣約5萬元（6,900美元），配備速度較快高頻寬記憶體（HBM）的高階版賣價約人民幣7萬元。