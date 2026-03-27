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伊朗戰爭只會重燃美國通膨？專家：通縮後果更恐怖「上回是金融海嘯」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者，若是需求萎縮與物價下跌形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。法新社
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者，若是需求萎縮與物價下跌形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。法新社

伊朗戰爭若拖得經年累月，會對美國經濟造成什麼影響？分析師警告，短期內通膨壓力增加，更長期觀之甚至可能有通縮之虞。

原油價格近來盤旋在每桶100美元附近，美國全國汽油均價直逼每加侖4美元，通膨加速攀升風險日增。但市場已開始憂慮另一種情境：通縮。

戰事拖愈久，油價飆愈高，愈可能重創消費者，屆時需求萎縮和物價下跌將形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。這就是所謂的「通縮」，後果恐怕比通膨更糟，因為聯準會（Fed）能做的有限。

紐約避險基金WinSchore Capital Partners交易員胡剛說：「市場現在最擔心的，不是通膨環境呈結構性上升，而是初期的能源衝擊將導致經濟成長轉弱，可能發生通縮...石油震撼短期內可能輕易助長通膨，長期則導致通縮。

胡剛說：「戰爭拖愈長，對經濟打擊愈大。汽油價格若一直維持在目前價位，消費者用來買其他東西的可支配所得隨之減少。」

美國上回遭遇通縮是在2009年，因全球金融海嘯導致經濟「大衰退」。

富國銀行全球策略師許洛斯堡說，通縮「的確有可能」，但並非最可能的情境；更可能的發展是「戰爭早早結束，燃料價格在一、兩個月後回落」，這種正面發展將降低通縮風險。

伊朗戰爭 消費者 金融海嘯 美國 通膨

延伸閱讀

Fed三位具投票權官員 都表達伊朗戰爭恐推升通膨的憂慮

經濟日報社論／美伊戰爭 沒有贏家

經濟日報社論／中東戰爭推高油價 Fed挑戰嚴峻

經濟日報社論／石油戰爭成形 川普陷入困境

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