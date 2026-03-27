快訊

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

廖思惟小孩生父被起底 富二代全是假？「跟郭采潔拍過戲」照片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

怕工程師跳槽OpenAI？蘋果罕見發特殊獎金 1條件每人最高獲千萬元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出為了留住產品設計團隊工程師，罕見發特殊獎金。路透
蘋果傳出為了留住產品設計團隊工程師，罕見發特殊獎金。路透

蘋果公司本周向iPhone硬體設計師發放罕見獎金，目的是避免他們跳槽到像是OpenAI這類正在開發自家硬體產品的AI新創公司。

彭博資訊引述知情人士說法報導，公司向iPhone產品設計團隊的多名成員發放價值數十萬美元的特別獎金。

蘋果管理層日益擔心潛在競爭同業挖走工程師。OpenAI尤其是一大威脅，原因是該公司已邀到前蘋果設計總監艾夫（Jony Ive）幫助設計新一代以AI為核心的產品。

知情人士說，蘋果這些特殊獎金以股票形式發放，而且分四年發放，這代表員工必須留在蘋果才能獲得全部收益。這是蘋果股權薪酬方案的常見結構。

在許多情況下，這類特別獎金在整個期滿後價值約20萬至40萬美元（新台幣約638萬至1,277萬元）。如果蘋果股價繼續上漲，這些獎勵方案最終可能帶來更高回報。

蘋果公司發言人拒絕置評。

員工認為，蘋果這次祭出特殊獎金，是為了回應新創公司近期頻頻挖角的搶人才大戰。不過，這些獎金仍遠低於OpenAI等公司提供的水準。某些情況下，為吸引蘋果工程師跳槽，這些公司向個人提供每年約100萬美元的股票激勵。

OpenAI 跳槽 iPhone 蘋果 獎金 工程師

延伸閱讀

蘋果策略轉向？傳將開放第三方AI助理支援Siri 不再獨厚ChatGPT

蘋果營運長訪鴻海大陸廠

Meta留人才 效仿特斯拉 提供股票選擇權給高層主管

蘋果Siri 將轉型AI代理

相關新聞

怕工程師跳槽OpenAI？蘋果罕見發特殊獎金 1條件每人最高獲千萬元

蘋果公司本周向iPhone硬體設計師發放罕見獎金，目的是避免他們跳槽到像是OpenAI這類正在開發自家硬體產品的AI新創公司。

全球航運爆燃油荒！船隻寧可不載貨也要載油 營運成本暴增近50億美元

自伊朗戰爭爆發、波斯灣遭受打擊，導致燃料短缺，航運業被迫額外承擔近50億美元成本。一些船舶甚至不惜放棄載運貨物，只為運送航運燃料至重要港口。

蘋果策略轉向？傳將開放第三方AI助理支援Siri 不再獨厚ChatGPT

蘋果公司計劃把Siri開放給外部的AI助理使用，此舉旨在強化iPhone作AI平台的地位。

油價會衝200美元？麥格理：機率達40% 只要伊朗戰爭延續到「這時」

麥格理集團表示，若伊朗戰爭持續至6月、且荷莫茲海峽仍維持關閉，油價可能飆升至每桶200美元並創下歷史新高。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

伊朗戰爭只會重燃美國通膨？專家：通縮後果更恐怖「上回是金融海嘯」

伊朗戰爭若拖得經年累月，會對美國經濟造成什麼影響？分析師警告，短期內通膨壓力增加，更長期觀之甚至可能有通縮之虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。