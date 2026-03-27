美控中國大陸扣押巴拿馬籍船舶 示警美國航運可能受影響

巴拿馬近來接管香港長江和記實業在巴拿馬運河兩端的港口資產後，美國今天指控中國在自家港口扣押巴拿馬籍船舶，示警這些行動可能對美國航運造成重大商業和戰略後果。

法新社報導，美國聯邦海事委員會（FMC）發表聲明說：「中國正以港口國監督（PSC）為由，大舉扣押停靠中國港口的巴拿馬籍船舶，遠超以往的常態。」

聲明補充說，「這些加強檢查是在非正式指令下進行，似乎是針對和記港口資產遭移轉後，刻意懲罰巴拿馬之舉」。

巴拿馬法院今年1月底宣布，和記實業旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）的合約「違憲」。

PPC早在1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。PPC於2021年依照「自動續約條款」，又取得25年特許經營權直到2047年。

巴拿馬運河處理美國約40%貨櫃運輸和全球5%海運貿易。

聯邦海事委員會指出：「由於巴拿馬籍船舶在美國貨櫃貿易占據相當大比重，這些行動可能對美國航運造成重大商業和戰略後果。」

聲明還說，該委員會有權調查「外國政府的法規或做法是否對美國對外貿易航運造成不利影響」。

美國總統川普（Donald Trump）預計5月14日至15日赴中國進行國是訪問，會晤中國國家主席習近平，雙方將於北京舉行峰會，聚焦貿易議題。