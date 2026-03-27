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蘋果策略轉向？傳將開放第三方AI助理支援Siri 不再獨厚ChatGPT

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電 蘋果
蘋果公司計劃開放更多第三方AI助理支援Siri 。美聯社
蘋果公司計劃開放更多第三方AI助理支援Siri 。美聯社

蘋果公司計劃把Siri開放給外部的AI助理使用，此舉旨在強化iPhone作AI平台的地位。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果正準備在即將推出的iOS 27作業系統更新中，開放讓第三方的AI助理支援Siri，作為Siri全面升級的一環。目前，由於蘋果與OpenAI合作，Siri已經可以與ChatGPT整合使用，未來，蘋果也將允許Siri與其他競爭的AI助理整合使用。

知情人士說，蘋果正在開發新工具，使透過App Store安裝的AI聊天機器人，應用能夠與Siri助手整合。由於相關計畫尚未公佈，這些人士要求匿名。這些聊天機器人還將與一款即將推出的Siri應用程式以及Apple Intelligence平台中的其他功能配合工作。

這些變化是蘋果試圖扭轉該公司在AI領域頹勢的策略之一。蘋果在這一領域一直落後於矽谷同行。讓近15年前首次推出的Siri煥然一新，是這項重振計畫的核心。蘋果發言人拒絕置評。

iPhone 應用程式 ChatGPT AI 蘋果 Siri 聊天機器人

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蘋果Siri 將轉型AI代理

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