中東衝突爆發後…伊朗戰時加密貨幣流動量大 規避制裁成避風港

自中東衝突爆發以來，伊朗出現大量的加密貨幣資金流動。專家指出，加密貨幣不僅被用來規避對革命衛隊的制裁，也被受嚴重通膨衝擊的平民當作資金避風港。

根據數據分析公司Chainalysis統計，從今年2月28日（美國與以色列發動空襲首日）到3月2日，有超過1000萬美元（約新台幣3億2145萬元）的加密貨幣自伊朗交易平台流出，這樣的大量規模相當罕見。到了3月5日，這些資金中有近1/3被轉至海外交易所。

Chainalysis分析師馬丁（Kaitlin Martin）向法新社表示，雖然伊朗民眾急於保護存款這個理由，可用來解釋部分資金外流現象，但這次加密貨幣流出的規模之大，顯示有「政權相關人士」參與其中。

專家表示，這類行動可能出於對遭進一步制裁或網路攻擊的擔憂。

區塊鏈公司TRM Labs指出，2025年6月，在上一波以伊衝突高峰期，主要加密貨幣平台Nobitex有9000萬美元資金遭與以色列有關的駭客竊取。

Chainalysis表示，在這波加密貨幣活動熱潮中出現的數位錢包，有數個與革命衛隊（RevolutionaryGuards）有直接關聯。

加密貨幣分析公司Elliptic指出：「即使在網路斷線期間，仍可看到部分資金流出，這顯示即使連不上網站，還是有人能操作交易所的加密資產。」

伊朗政權對加密貨幣的掌控非常強大。根據Chainalysis資料，去年，與革命衛隊有關的錢包，共收到超過30億美元的加密貨幣，占伊朗加密貨幣流動總額一半以上，且比例還持續增加。

對伊朗而言，由於受到國際制裁被排除於傳統金融體系之外，加幣貨幣成了替代管道。美國有關當局表示，這讓政權得以出售遭禁運的石油，或低調資助葉門叛軍青年運動（Houthi）等結盟武裝組織。

英國「金融時報」（Financial Times）今年稍早也報導，伊朗曾透過加密貨幣出售彈道飛彈、無人機與其他先進武器系統。

反洗錢組職ACAMS成員提姆（Craig Timm）告訴法新社，這些數位資產助長了名副其實的「影子銀行」。他補充指出，加密貨幣轉帳速度比銀行快且費用更低，也因全球監管機構存在漏洞，使得交易難以追蹤。

革命衛隊與伊朗中央銀行偏好使用「穩定幣」。這類數位貨幣通常與美元掛鉤，以避免價格波動。

不過，一般民眾大量轉向全球主要加密貨幣比特幣，因為比特幣可從平台提領並儲存於個人錢包，避開政權掌控。

Chainalysis指出，早在戰爭爆發前伊朗殘酷鎮壓抗議活動期間，這種策略就受到廣泛採用。

分析師馬丁說，伊朗戰前通膨率逼近50%，在面臨國家貨幣崩潰的情況下，加密貨幣成了伊朗民眾的「救命繩」。