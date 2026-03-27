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菲總統：東協峰會聚焦伊朗戰爭 石油外勞都受衝擊

中央社／ 馬尼拉27日綜合外電報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）今天表示，東南亞國家協會（ASEAN）峰會預定5月在菲律賓舉行，重點將擺在中東戰爭帶來的經濟衝擊與因應之道。

馬可仕在國家警察畢業典禮後接受媒體採訪時表示，5月8日至9日舉行的東協峰會，討論焦點將圍繞在石油、糧食與移工等議題。

他表示，他原想要將峰會往後延，但最終還是決定照原定計畫舉行。

馬可仕說：「這將是一場精簡的東協峰會…目前我們真正需要的是，讓各國領導人能彼此協調互助，以因應言這場衝擊，讓東協以一致立場進行對話。」

馬可仕已在24日宣布進入「國家能源緊急狀態」，原因是中東戰爭危及菲律賓國內的燃料供應。

高度仰賴石油進口、人口1億1600萬的菲律賓，自美國以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實質遭封鎖，菲國油價已飆升到歷史新高。

這場戰爭也波及數百萬名東協對外勞工，他們大多數在波灣國家工作。

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