聽新聞
0:00 / 0:00
菲總統：東協峰會聚焦伊朗戰爭 石油外勞都受衝擊
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）今天表示，東南亞國家協會（ASEAN）峰會預定5月在菲律賓舉行，重點將擺在中東戰爭帶來的經濟衝擊與因應之道。
馬可仕在國家警察畢業典禮後接受媒體採訪時表示，5月8日至9日舉行的東協峰會，討論焦點將圍繞在石油、糧食與移工等議題。
他表示，他原想要將峰會往後延，但最終還是決定照原定計畫舉行。
馬可仕說：「這將是一場精簡的東協峰會…目前我們真正需要的是，讓各國領導人能彼此協調互助，以因應言這場衝擊，讓東協以一致立場進行對話。」
馬可仕已在24日宣布進入「國家能源緊急狀態」，原因是中東戰爭危及菲律賓國內的燃料供應。
高度仰賴石油進口、人口1億1600萬的菲律賓，自美國和以色列對伊朗開戰、荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實質遭封鎖，菲國油價已飆升到歷史新高。
這場戰爭也波及數百萬名東協對外勞工，他們大多數在波灣國家工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。