世貿組織部長會議揭幕 美抨擊現狀中籲維護體制

世界貿易組織（WTO）部長級會議今天登場，美國對這個陷入困境的組織發動猛烈抨擊，而中國則迅速為世貿組織辯護，主張維護以規則為基礎的全球貿易。

法新社報導，在中東戰爭、貿易緊張局勢加劇以及全球經濟動盪的背景下，世貿組織這場主要會議在喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）登場。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示：「美國的貿易政策措施，是對一個由世貿組織所體現的貿易體系所做出的糾正性回應，這個體系長期監督和助長嚴重且持續的失衡。」

葛里爾在視訊聲明中表示，維持現狀「在經濟上已變得行不通，在政治上也無法接受」。

他主張「新秩序」將涉及由較小國家群體達成的協議，而不是「浪費數年甚至數十年去達成一個最低共同標準的協議」。

世貿組織由166個成員組成，由於協議必須經由共識批准而難以達成，正處於改革運作方式和慣例的關鍵時刻。

在喀麥隆的4天會期中，來自世界各地的貿易部長將試圖為這個因地緣政治緊張、談判停滯和保護主義抬頭而衰弱的機構注入新的活力。

雅恩德會議是自美國總統川普去年重返白宮以來，世貿組織首次舉行的部長級會議。川普上任後，透過全面的關稅和雙邊貿易協議，對多邊主義和世貿組織規則發動了一連串攻擊。

世貿組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在開幕式上警告，全球貿易體系正經歷「過去80年來最嚴重的混亂」。

她說：「我們過去所知的世界秩序和多邊體系已發生不可逆轉的改變。」她補充道：「我們不能否認當今世界所面臨問題的嚴重性。」

中國商務部長王文濤表示，國際經濟治理體系正經歷前所未有的嚴峻考驗，並敦促各國「共同抵制單邊主義和保護主義行徑」。

王文濤在視訊聲明中說：「各方要堅持多邊主義，築牢全球貿易根基，堅定支持以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，堅決維護最惠國待遇等世貿組織基本原則，共同抵制單邊主義、保護主義行徑。」

歐洲聯盟（EU）表示，致力於一個開放、公平且以規則為基礎的貿易體系。

但歐盟貿易部長們也表示，世貿組織「正處於一個關鍵時刻」，需要進行「深入且全面的改革」，以避免組織的重要性日益減弱。