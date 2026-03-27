Fed三位具投票權官員 都表達伊朗戰爭恐推升通膨的憂慮

美國聯準會（Fed）三位利率決策投票權的官員，26日都表達伊朗衝突可能推升的憂慮。但路透訪調的經濟學家仍預期，Fed今年底前會降息至少1碼，只是可能至少要到9月才會開始降息。

理事庫克（Lisa Cook）表示，「我認為整體（通膨與就業）風險大致淨平衡，但受伊朗戰爭影響，我會主張通膨風險較高」，「至於勞動力市場，我認為處於平衡狀態，但相當脆弱」。

她表示，美國總統川普過去一年來實施的關稅措施，擾亂了通膨回歸Fed 2%目標的進展，而伊朗戰爭「讓我們離得更遠」，「所以我認為，現在的風險平衡已轉向通膨」。她未暗示決策者應該如何因應。

其他兩位官員同日都說，在評估伊朗戰爭對通膨與經濟成長的影響之際，傾向按兵不動。理事巴爾（Michael Barr）表示，「花點時間評估情勢很合理」，「我們目前的政策立場允許我們在評估未來數據時，處於能保持現狀的良好位置」。

巴爾強調，在伊朗戰爭推升能源價格之前，他就在擔心關稅對通膨的影響可能會持續到今年以後，若中東衝突持續一段時間，「能源與其他大宗商品價格的暴漲，可能會對物價與經濟活動產生更廣泛的影響」，「我尤其擔心若再出現一次物價震撼，可能會推升長期通膨預期」，這可能讓整體通膨更難管控，因為企業和家庭會以更高的通膨預期，設定物價與加薪要求，「我們需要特別保持警戒」。

Fed副主席傑佛遜（Philip Jefferson）也指出，中東衝突的持續時間、及其對能源價格的影響，將至關重要，「能源價格長期居高不下，可能對多種其他產品的價格形成上漲壓力」，「身為決策官員，我將監控這些升高的成本，是否已嵌入整體經濟」。

他認為，勞動市場大致處於平衡狀態，但由於企業招聘速度非常緩慢，依然易受負面震撼衝擊，面臨下行風險。他同時認為抗通膨進展即將恢復，鬆綁管制和生產力成長有助緩解通膨，但「貿易政策與地緣政治緊張的不確定性揮之不去，對我的通膨預測構成上行風險」，「至少短期而言，我預期整體通膨將攀升，反映中東衝突所造成的能源價格上漲」。

Fed在3月維持基準利率區間於3.5%-3.75%不變，指稱中東衝突提高不確定性，但仍預期今年會降息1碼。

路透在3月20-25日訪調82名經濟學家後發現，近80%受訪者預期Fed今年底前會降息1碼以上。在受訪經濟學家中，34%認為會降息1碼，56%預估會降息2碼。

調查顯示，近75%受訪者預期Fed第2季將按兵不動，超過66%認為Fed至少要到9月才會降息。