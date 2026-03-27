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油價會衝200美元？麥格理：機率達40% 只要伊朗戰爭延續到「這時」
麥格理集團表示，若伊朗戰爭持續至6月、且荷莫茲海峽仍維持關閉，油價可能飆升至每桶200美元並創下歷史新高。
包含德維迪（Vikas Dwivedi）在內的麥格理分析師在報告中指出，若衝突延續整個第2季，將導致原油實質價格衝上歷史新高，而發生這一情境的機率約40%。另一種機率達60%的可能情境，則是戰爭或許會在本月底結束。
隨著美國、以色列與伊朗之間的戰爭衝擊中東地區，布蘭特原油期貨價格在3月以來大漲超過47%，即將創下單月最大漲幅紀錄。衝突已使伊朗幾乎全面關閉荷莫茲海峽，嚴重限制對全球經濟至關重要的能源運輸。
麥格理分析師在3月27日的報告中表示：「若該海峽長時間關閉，油價將必須上升至足以摧毀歷史上相當大規模的全球石油需求。」他們指出：「海峽重新開放的時機，以及能源基礎設施的實體受損程度，是決定大宗商品長期影響的主要因素。」
布蘭特原油期貨價格27日盤中下跌約0.8%，報每桶107.16美元，本月稍早一度觸及危機高點119.50美元。根據彭博彙整數據，該基準油價曾於2008年創下每桶147.50美元歷史高點。
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