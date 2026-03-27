速度與科技掛帥 溫哥華國際車展閃亮登場

為期5天的2026溫哥華國際車展昨天揭幕，30多家廠商逾200輛汽車競相比拼，多家汽車大廠展出最新款跑車或豪車，強調速度極限與一流科技，其中奧迪和凱迪拉克展出最新的F1賽車成為鎂光燈焦點。

溫哥華雖然不是汽車製造重鎮，卻擁有膨大的消費力，因此每一年國際車展都是車商大手筆比拼的競技場。

今年是奧迪和凱迪拉克進軍世界一級方程式賽車（F1）的標誌性年度，因此兩大車廠都在溫哥華車展上展出了最自傲的F1賽車。

R26以鈦金屬、碳黑為主，點綴上醒目的「奧迪紅」，在旋轉台上展示出奧迪新時代，讓民眾可近距離見證其精準、創新、卓越，以及在全球頂級賽車舞台上的雄心壯志。

凱迪拉克的首輛F1賽車採用不對稱的黑白雙色塗裝，車身的漸層線條源自凱迪拉克經典的Logo弧形，即使賽車靜止不動，彷彿也能營造出速度與流動感。

加拿大通用汽車總裁烏波（Jack Uppal）對中央社表示，旗艦品牌凱迪拉克在展位上主打F1賽車和電動車，代表的都是頂級工藝和創新科技，尤其展現人工智慧（AI）的核心技術。「我們一直追求高階智慧輔助駕駛，讓駕駛人可以手眼自由。此外新的電池技術應用在凱迪拉克所有電動車款上，還有AI模型，也就是會學習車主開車模式，提供最優化選項。」

除了F1賽車全新體驗外，超級跑車製造商Oilstainlab也將加拿大首秀選在溫哥華，民眾可近距離欣賞創辦人布萊登兄弟（Nikita Bridan & Iliya Bridan）打造的傑作HF-11。

這對出生於烏克蘭的兄弟，3歲隨父母移民加拿大，儘管2019年在美國加州成立公司，但他們對中央社表示，已決定在加拿大魁北克組裝生產首輛HF-11超級跑車。「今年5月首輛HF-11就會出廠了，用於進一步的測試和發展，在2027年會正式銷售。」

雪佛蘭Corvette CX概念車的加拿大首秀也在溫哥華車展登場。這是一款電動超級跑車，甚至配備了戰鬥機風格的座艙蓋。

除了新車首秀、帥氣跑車最吸引民眾目光外，貼近生活的實用性車款永遠是展場上不可缺的要角，試駕體驗和賽車遊戲等互動環節也成為大小朋友不願錯過的環節。而溫哥華是2026年世界盃足球賽（FIFA）主辦城市之一，因此車展許多角落都能感受到足球元素。

加拿大汽車製造商協會總裁金斯頓（BrianKingston）說，「汽車行業是加拿大產業重中之重，我們希望透過車展豐富的元素讓民眾更了解汽車業的未來發展。」