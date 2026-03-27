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中東戰火影響石腦油供應 韓國政府下出口禁令

中央社／ 記者楊啟芳首爾27日專電

因應中東戰爭導致石腦油（輕油）供應不穩，韓國產業通商部今天公布「石腦油出口限制及供應穩定規定」，禁止囤積及將出口轉為內需等積極措施。原則上，限制所有石腦油出口。

韓國產業通商部發布新聞稿表示，石腦油是生產半導體、汽車等相關產業所需的重要原料，在產業供應鏈扮演關鍵角色。目前韓國國內需求45%依賴進口，其中77%來自中東，因此，中東戰爭對相關供應影響甚大。

中東戰爭爆發後，韓國政府已將石腦油列為經濟安全項目，並從今天起實施石腦油出口限制規定，禁止囤積及將出口轉為內需。產業部表示，原則上，將限制所有石腦油出口，僅在取得產業部長批准的例外情況下才能出口。

另外，韓國產業部長可命令煉油企業生產石腦油，並要求將國內生產或海外進口的石腦油供應給特定石化企業。石腦油業者（煉油公司）與使用業者（石化企業）須每天向產業部長通報石腦油的生產、進口、使用、銷售及庫存等情況。

韓國產業部長金正官表示，石腦油是支撐韓國產業的基礎原料，政府將透過協助海外採購等方式，盡力確保進口量，以應對供應不穩。

金正官呼籲韓國石化企業負起供應鏈管理責任，積極應對石腦油供應問題，同時配合確保石腦油及相關石化產品妥善流通與管理。

金正官強調，韓國政府將優先供應石腦油，以確保醫療保健、核心產業與民生必需品生產不受影響。

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