魯比歐與庫德族領袖通話 感謝協助伊拉克石油出口

美國國務院表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天與庫德族自治區政府總理巴薩尼（Masrour Barzani）通話，並對庫德族協助自伊拉克，包括伊拉克庫德斯坦地區在內，將石油運進全球市場表達「感謝」。

路透社報導，伊朗戰爭已推升油價，導致全球市場動盪。

美國國務院表示，魯比歐也向3月24日遭伊朗飛彈攻擊喪生的庫德族戰士家屬致哀，並祝願傷者早日康復。

庫德族武裝組織24日表示，在伊拉克庫德斯坦地區（Kurdistan）的阿比爾（Erbil）北部基地遭火箭攻擊，至少造成6名士兵死亡、30人受傷。

美國和以色列於2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對以色列及設有美軍基地的波斯灣國家報復反擊。

美以襲擊伊朗，以及以色列對黎巴嫩的攻擊，迄今已造成數千人死亡。