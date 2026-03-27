小摩：全球4月將遭遇「供應干擾」定時炸彈 由東向西爆

美國總統川普延後攻擊伊朗能源設施的期限十天，雖舒緩市場焦慮，但摩根大通（小摩）分析師團隊指出，荷莫茲海峽石油流動中斷四周，已成為持續倒數計時的「定時炸彈」，將掀起全球供應的「連鎖」震撼，由東向西傳導，在4月衝擊全球多數地區。

小摩分析師團隊26日發布報告指出，全球石油體系正「從流動震撼轉向庫存耗盡問題」，在最後一艘油輪於美國和以色列聯手攻擊伊朗的2月28日駛離荷莫茲海峽後，這條關鍵航道的流量已大致停擺，雖然伊朗已採取「精確校正的策略」，允許少量船舶通過。

小摩指出，造成影響的不只是數量，還有航行時間，市場將經歷「連鎖、而非同步」的輪流供應干擾，由東向西傳導，衝擊程度取決於航行時間與各地庫存緩衝。

小摩指出，特別依賴波灣原油與原油產品的亞洲，最先遭受衝擊，現已開始「感受到壓力」，在荷莫茲海峽實質停擺前的貨源已大致枯竭。來自波斯灣的油輪約要花10-20天抵達亞洲，先到達印度，之後抵達東北亞。

油價上漲常會導致石油需求降低，小摩分析師預期，東南亞4月的石油需求將每天減少約30萬桶，若各國釋出的戰略儲油僅限國內使用，石油需求降幅可能會迅速擴大，5月擴至每日超過200萬桶，到6月的需求減幅可能逼近每日300萬桶。

小摩分析師預測，石油震撼的下一站可能是非洲，衝擊將在4月初更加明顯，如果內陸庫存偏少，4月的石油需求最多可能減少每日25萬桶。歐洲則會在4月中旬將感受到影響，但小摩認為這波「震撼主要來自成本上升、及與亞洲搶買能源，並非短缺」。

美國的航程時間較長，多數石油交付可能會在4月15日左右停止，但美國國內的石油產量龐大，短期不太可能直接遭遇實體石油短缺。不過，美國遭受的影響主要來自價格上漲以及煉油品市場的混亂。美國西德州中級原油期貨價格3月來已漲逾40%。

麥格理（Macquarie）商品策略師團隊26日發布報告指出，市場「仍預期川普總統近期將宣布勝利」，並且退出中東衝突，證據是布蘭特期貨合約下跌，未來幾個月合約的價格正從每桶約100美元，降至接近80美元，約略符合該銀行預估的今年底布蘭特油價89美元。

但麥格理也認為，中東衝突延長到6月的機率約40%，屆時布蘭特油價可能觸及每桶200美元，美國汽油價格將跳漲至每加侖約7美元。