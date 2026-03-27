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中東戰事引發能源動盪 日本擬增加燃煤發電

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本官員今天表示，為緩解中東戰爭引發的能源緊縮問題，日本政府計劃暫時解除對燃煤發電廠的限制。

包括時事通信社（Jiji Press）在內的日本媒體稍早曾引述未具名消息人士報導，經濟產業省將宣布這項提案。

經濟產業省官員添田隆秀向法新社表示「報導屬實」，並稱這項計畫將於今天稍晚在一個專家小組會議上提出。

在此之前，電力供應商被要求將排放大量二氧化碳的燃煤火力發電站的運轉率維持在50%以下。

但他表示，政府現在打算從4月開始的新財政年度起，允許較老舊、效率較低的燃煤電廠全面運轉，為期一年。

法新社報導，自上月底中東戰爭爆發，促使伊朗部分關閉關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能源貿易航線以來，許多亞洲國家已轉向依賴煤炭來為經濟提供動力，日本是最新一例。

韓國計劃取消對燃煤發電量的上限，同時也增加核電廠的運轉。

菲律賓也打算提高燃煤發電廠的產量，以在戰爭嚴重破壞天然氣運輸的情況下抑制電力成本。

日本約70%的電力需求依賴火力發電廠，而煤炭是運轉這些電廠的主要燃料。

根據日本資源能源廳數據，雖然日本大部分石油供應依賴中東，但近80%的煤炭進口來自澳洲和印尼。

日本昨天也表示，由於石油進口面臨供應挑戰，已開始釋出另一部分戰略石油儲備。正常情況下，日本90%的石油進口來自中東。

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