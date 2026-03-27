LNG價格恐再飆？熱帶氣旋導致澳洲三座廠停工 恐影響全球8%供應量

在中東戰事導致卡達天然氣供應中斷之際，澳洲三座天然氣設施的產量因一場熱帶氣旋而受限，這三座廠提供全球約8%的液化天然氣（LNG）供應，意味著對主要依賴進口的亞洲買家而言又是一大打擊。

知情人士表示，由於強烈熱帶氣旋納雷爾（Narelle）帶來惡劣天候，為Woodside能源集團位於西澳的North West Shelf出口廠供氣的離岸天然氣平台已經關閉，同時，雪佛龍表示，旗下Gorgon廠三個生產部門其中一個已暫停運作，供應Wheatstone設施與國內天然氣生產的平台也已停工。

此時正值全球LNG市場供應緊繃，澳洲的供應受擾進一步加劇市場緊張。此前，荷莫茲海峽被關閉，加上伊朗攻擊導致卡達全球最大的LNG廠停產，使市場雪上加霜。卡達多數LNG供應原本流向亞洲買家，而這些買家如今正努力彌補供應缺口，也因此也最容易受到澳洲天然氣供應中斷的衝擊。

能源經濟與金融分析研究所澳洲天然氣首席分析師倫西曼表示：「在買家試圖尋求替代卡達的供應來源之際，澳洲LNG工廠暫時停產，發生在最糟時刻。現貨LNG價格可能因而上漲，讓買方承受更多苦痛。」

自美國與以色列在2月底對伊朗發動攻擊以來，亞洲LNG價格已飆漲超過90%。顧問機構EnergyQuest的數據顯示，上月Gorgon、Wheatstone與North West Shelf合計約占澳洲LNG出口量近一半，相當於全球貿易量的約8.4%。

Woodside 在電子郵件聲明中表示，該公司已依照氣旋因應流程撤離離岸工作人員，同時仍透過其西澳的設施持續向客戶供應國內天然氣。

雪佛龍澳洲發言人說：「熱帶氣旋納雷爾引發的惡劣天氣，很可能導致Gorgon與Wheatstone廠作業中斷。」Wheatstone 的停機時間為當地時間周四中午12點，而 Gorgon的停機時間為當地時間下午3點。

根據澳洲氣象局資料，熱帶氣旋納雷爾自昆士蘭出發，穿越北領地後橫跨西澳，已迫使礦場暫時關閉。目前該氣旋為四級風暴，陣風最高達每小時250公里。