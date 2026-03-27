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美股創伊朗戰爭來最大跌幅 那指較歷史高點回落一成

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

投資人對伊朗戰爭可能結束的希望再度被不確定性所取代，美國股市今天重挫，油價勁揚。

美聯社報導，標準普爾500指數重挫1.7%，創1月以來最大單日跌幅，並可能連續第五週週線收黑，這波跌勢甚至可追溯至伊朗戰爭爆發前，將成為近四年以來最長連跌走勢。

道瓊工業指數下跌469點，跌幅1%；那斯達克指數下滑2.4%，較今年初創下的歷史高點回落超過10%，這樣的跌幅被專業投資人稱為「修正」。

美國總統川普本週初表示結束戰爭的談判取得進展，曾為市場帶來樂觀情緒，但隨後伊朗否認進行直接談判，並拒絕透過巴基斯坦轉達的美國停火提議，市場氛圍隨之反覆。

戰事今天持續升溫，美國向中東地區再增派數千名部隊。伊朗則加強對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制，可能對通過這條重要水道的油輪設置類似「收費站」機制。

布倫特原油價格上漲4.8%，報每桶101.89美元；美國基準原油價格上漲4.6%，報每桶94.48美元。

川普今天在社群媒體上警告伊朗談判代表儘快認真面對談判，否則「局勢惡化就無法回頭，後果將不堪設想」。不過在華爾街收盤後不久，他語氣略為緩和，表示將把威脅「摧毀」伊朗發電廠的期限延後至4月6日，為談判爭取更多時間。

隨後油價漲幅收斂，布倫特原油價格回落至每桶約100美元附近，美國公債殖利率漲勢也縮減。

最新報告顯示，美國上週申請失業救濟人數略為增加，但整體仍處於歷史低點。通常就業市場降溫會促使聯準會（Fed）降息刺激經濟，但市場對今年降息的預期已大幅降低，主要因油價上漲加劇通膨疑慮。

科技股成為拖累大盤的主要因素。

法院陪審團在一宗具有指標性的社群媒體成癮訴訟中裁定Instagram與YouTube需負責。儘管罰金相較公司龐大獲利不算高，但可能引發更多類似訴訟。MetaPlatforms下跌8%，Alphabet下跌3.4%。

其他大型科技股也走低，輝達（Nvidia）下跌4.2%，亞馬遜（Amazon）下跌2%，蘋果（Appl）逆勢微漲0.1%。

道瓊工業指數 伊朗戰爭 公債殖利率

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