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Netflix再漲價！所有方案調升至少1美元 最便宜8.99美元起

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Netflix調漲所有方案的訂閱價格，提高至少1美元。路透
Netflix調漲所有方案的訂閱價格，提高至少1美元。路透

影音串流平台Netflix周四宣布全面調整訂閱價格，各級方案的月費全面上調，上次漲價時間是2025年1月。

根據最新公告，所有訂閱方案至少調漲1美元。含廣告方案的月費由7.99美元調升至8.99美元；標準方案由17.99美元漲至19.99美元；高級方案則由24.99美元上調到26.99美元。

此外，額外成員費用也同步調整。含廣告方案每位非同戶成員費用由5.99美元提高至6.99美元，無廣告方案的額外成員費用則由8.99美元調升至9.99美元。

此次漲價正值Netflix持續重金投入內容製作之際。該公司近年積極拓展節目版圖，除影視內容外，也進軍直播活動與影音Podcast等新領域。高層過去多次強調，訂閱價格調整有助於支撐內容製作與平台發展。

根據Netflix於1月公布的財測，預計2026年內容支出將達200億美元，高於2025年的180億美元。由於訂閱人數與價格提升，加上廣告收入預期較前一年度「近乎翻倍」，2026年整體營收預計將落在507億至517億美元之間。

另外，Netflix先前一度有意收購華納兄弟（Warner Bros.）及其串流服務HBO Max，然而今年2月未跟進派拉蒙（Paramount）提出的更高出價，最終未能成案。

近年包括迪士尼（Disney）、亞馬遜（Amazon）等主要串流業者都陸續調漲價格，反映訂閱制業務在追求獲利過程中的成本壓力。

Netflix 漲價 廣告 價格 亞馬遜

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