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駭客工具DarkSword程式外流 衝擊數億蘋果裝置

中央社／ 舊金山26日專電

資安盛會RSAC在舊金山召開之際，科技新聞媒體TechCrunch今天報導示警，駭客利用Coruna與DarkSword兩套高階工具攻擊全球蘋果用戶，且部分程式碼已外流至GitHub平台，任何人都能輕易下載，數億仍使用舊版iOS系統的用戶面臨資料外洩風險。

TechCrunch報導，資安研究人員最近揭露鎖定蘋果（Apple）用戶的網路攻擊行動，不論是政府間諜還是網路犯罪分子，都曾利用這些工具從iPhone和iPad竊取資料。

名為Coruna與DarkSword的工具內含多種攻擊程式，可入侵蘋果iPhone、iPad，竊取含訊息、瀏覽紀錄、定位資料，甚至加密貨幣。Coruna可攻擊執行iOS 13至iOS 17.2.1版本的裝置；DarkSword則能入侵執行較新版本系統iOS 18.4與iOS 18.7的裝置。

報導強調，值得注意的是，DarkSword的部分程式碼已外流至GitHub平台，代表任何人都能輕易下載惡意程式碼，並對仍使用舊版iOS系統的蘋果用戶進行攻擊。

● 駭客工具運作方式

只要使用者造訪含有惡意程式的網站，甚至只是瀏覽被駭客控制的正常網站，就可能在不知情的情況下被駭。一旦裝置被駭，Coruna和DarkSword會利用漏洞，取得幾乎完整的控制權，進而存取使用者的各種私人資料，將資料回傳到駭客控制的伺服器。

● 為何外流至GitHub

資安研究人員表示，DarkSword來源不明，目前只知道已被用在多國攻擊，但尚不清楚是誰開發、或是誰將DarkSword外洩並上傳至GitHub，也不確定背後動機。

TechCrunch檢視駭客工具，發現是以HTML、JavaScript等語言撰寫，架設門檻低，幾乎任何人都能自行部署發動攻擊。行動資安公司Lookout的首席研究員阿布瑞克特（Justin Albrecht）告訴TechCrunch，DarkSword現在已接近「即插即用」等級。

● 個人裝置是否被駭

報導指出，若iPhone或iPad尚未更新到最新版本，應考慮立刻進行更新。

蘋果公司表示，只要裝置在iOS 15到最新iOS 26版本之間，都已具備相關防護；資安公司iVerify強烈建議用戶將裝置更新至iOS 18.7.6或iOS 26.3.1，以修補這些漏洞。

依據蘋果公司統計，公司在全球擁有超過25億台活躍裝置，目前仍有約1/3的iPhone和iPad用戶尚未執行最新的iOS 26，等於全球可能有數億台裝置仍暴露於風險之中。

● 其他防範方式

蘋果公司表示，啟用「鎖定模式」能阻擋一些特定攻擊。報導指出，鎖定模式對記者、異議人士、人權運動者，及任何可能因身分或工作遭到鎖定的人員具一定幫助。

另外，報導也提到，這種大規模攻擊其實很少見，過去多半只針對特定族群，像是維吾爾族。

駭客 網路攻擊 蘋果 iPhone 舊金山

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