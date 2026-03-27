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馬來西亞拿到荷莫茲海峽通行權！伊朗放行 大馬船隻可過

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬來西亞首相安華周四宣布伊朗同意馬國船隻通行荷姆茲海峽。示意圖。路透
馬來西亞首相安華周四宣布伊朗同意馬國船隻通行荷姆茲海峽。示意圖。路透

馬來西亞總理安華26日宣布，伊朗已同意讓馬來西亞船隻通行荷莫茲海峽

然而，目前尚不清楚可通行船隻數量，馬國外交部未回應置評請求，伊朗政府也未立即證實相關安排。伊朗先前曾表示，與以色列或美國無關的船隻可獲准通行。

馬來西亞雖為產油國，但能源仍高度依賴進口，約近半供應仰賴荷莫茲海峽運輸。安華在一場電視轉播談話中指出，儘管透過高層會談獲得此一緩解，但秉持中立政策的馬來西亞政府，仍須為未來更動盪的局勢做好準備。

安華並宣布採取預防性節能措施。他呼籲公私部門推動居家辦公，重啟類似疫情期間的安排。他表示，公務員將分階段、有選擇地實施遠距工作，並鼓勵民間企業跟進。

國際油價高漲下，馬來西亞的燃料補貼支出不到一周已飆升逾四倍，金額達數億美元。政府宣布將自下月起削減最常用汽油的補貼規模，但將零售價格維持在每公升約50美分。

隨著油價上升效應擴散，民間開始預期交通與食品成本將同步攀升。當地汽車零件業者Jansen表示：「這是新冠疫情後的新傷口，我擔心生活再也回不去從前。有人說油價漲得快，卻幾乎不曾跌過。」

馬來西亞社會經濟研究中心（Socio-Economic Research Center）執行董事Lee Heng Guie指出，儘管馬國尚未出現如菲律賓等鄰國的燃料短缺，但已開始控管需求，以避免情勢惡化。

荷莫茲海峽 馬來西亞 國際油價 菲律賓 居家辦公

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