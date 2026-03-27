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中東戰事推升能源風險 瑞士核電議題再掀議論

中央社／ 蘇黎世27日專電

中東衝突升溫讓能源議題浮現，瑞士最大能源電力集團Axpo近日發表研究報告指出，在瑞士水力發電已達極限、再生能源尚不足以支撐冬季供電的情況下，新建核能電廠「值得考慮」，引發瑞士國內討論。

在2011福島核災後，瑞士國家能源政策走向退出核能，然而中東局勢變化讓能源危機再次引發關注。

瑞士能源公司Axpo23日發表國家電力供應報告指出，瑞士風能、核能、太陽能與天然氣均不可放棄，「沒有任何一種技術能單獨解決目前瑞士的冬季能源短缺的問題。」

根據Axpo的分析，核能逐步退出，基載能力下降，2030年瑞士將面對冬季能源不足，能源價格也將更有感昂貴。水力發電幾乎已無法再擴張產能；而有充足太陽能的夏季過短，冬季陰暗且耗能高的月份長，太陽能總產量仍不敷使用；風力發電則面對審批流程慢、可用地點有限等困境，難以快速擴張面對冬季能源短缺。

Axpo也表示，若不依賴核能，瑞士必須建更多天然氣電廠，增加碳排放與進口依賴。根據估算，新電廠約需679億瑞士法郎（約新台幣2.736兆元），發電成本高於市場電價，需公部門投入大型資金補貼電價。

持反核立場的瑞士綠黨（Grüne）國會議員施拉特（Marionna Schlatter）接受瑞士廣播電視台（SRF）訪問表示，能源公司所做的研究分析，缺乏對再生能源使用所帶來的節能與效率研究，綠能同樣有巨大潛力；若國家需投入大型資金興建核電廠，也應對綠能發電投入同等資金。

瑞士民眾Reto Rutz接受中央社訪問表示，現在開始建核電廠，要到2050年才能啟用，緩不濟急。此外，核廢料的道德議題仍是無解，核電的環境成本仍是最貴的。

瑞士財富管理機構寶盛銀行則認為，伊朗戰事引發的能源危機可能是一次短暫而劇烈的能源衝擊，情況複雜多變，戰事局面隨時可能迅速扭轉，歐洲雖是目前受影響最嚴重的地區，應非持久的能源危機。

核能電廠 風力發電 能源議題

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