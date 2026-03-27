油價開盤跌逾1%逆轉強彈走勢 川普又宣布延後打擊伊朗能源設施

國際油價今天（27日）開盤下跌逾1%，逆轉前一天大漲約5%的走勢，因美國總統川普再次延後對伊朗能源設施發動打擊的期限，美股期指、國際金價也因此反彈。

西德州中級原油（WTI）期貨今天盤中一度下跌1.6%，至每桶93美元左右，此前周四曾大漲近5%。

布蘭特原油（Brent）周四收盤大漲5.66%，報每桶108.01美元。

現貨金價今天盤中上漲近0.5%，報每英兩4,397.89，逆轉前一天收盤近3%的跌勢。

川普在社群媒體發文說，由於和伊朗的談判仍在持續，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天。他說，儘管伊朗要求7天期限，他同意給予10天，新的期限延至4月6日。

川普周四稍早在內閣會議上表示，伊朗本周允許10艘運油船通過荷莫茲海峽，做為送給美國的「禮物」，釋出善意姿態。

這一說法為川普兩天前賣的關子釐清了答案，當時川普首次表示伊朗「送給我們與石油和天然氣有關的禮物」，但沒有詳細說明。

川普周四談到伊朗時說：「他們說，『為了向你們展現我們的誠意與可靠性，而且我們說到做到，我們會放行八艘油輪…它們明天就將航行。』」

他補充說，「他們隨後為自己說過的話道歉，並表示『我們將再放行兩艘船』。結果最終放行十艘船」。

另一方面，美國財政部長貝森特表示，一項旨在促進船舶通過荷莫茲海峽的保險計畫即將啟動。

本月原油價格在高度波動的交易中大幅上漲，原因是美國、以色列與伊朗之間的戰爭震撼了石油資源豐富的中東地區。由於伊朗幾乎完全關閉荷莫茲海峽，衝突嚴重限制了對全球經濟至關重要的能源運輸。

能源研究公司Enverus的石油與天然氣分析師Carl Larry表示：「我們現在著眼於未來，而不是期待問題迅速解決。進入另一個周末，風險仍偏向上行，市場在等待更糟的情況，而非更好的消息。」

伊朗透過塔斯尼姆通訊社周四確認，在拒絕美國提出的15點終戰方案後，正等待對方回應，並提出自己的條件。其中包括要求承認德黑蘭對荷莫茲海峽的管轄權，該海峽連接波斯灣與全球市場。

交易員的主要關注焦點仍是這條水道。在2月底戰爭爆發前，全球約五分之一的石油運輸需經過該海峽。儘管整體航運仍接近停滯，過去24小時內仍有略微增加的與伊朗相關船隻嘗試通行，主要為散裝貨船與液化石油氣（LPG）船。

今年3月以來，美國原油價格已飆升近40%，從柴油到航空燃油等石油產品成本漲幅更高，對企業與消費者造成負擔。價格上漲也引發外界對全球通膨同步升高、經濟成長放緩的憂慮。