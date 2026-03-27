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台積電ADR重挫逾6% 費半大跌近5%受記憶體類股拖累

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（26日） 收盤多數下跌，台積電ADR收盤重挫超過6%，報每股326.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,081.56 元，較台北交易股票溢價率收斂為13.13%。

費城半導體指數26日重挫381.87點，跌幅4.79%，報7,585.87點，由於Google 發表最新AI壓縮技術 TurboQuant，標榜僅需六分之一的記憶體數量，就能運作大型語言模型（LLM），且性能提升八倍，引發市場擔憂記憶體需求前景，拖累晶片類股走弱。

美股大盤方面，道瓊工業指數收盤下跌469.38點，跌幅1.01%，收45,960.11點； 標普500指數下跌114.74點，跌幅1.74%，收6,477.16點；那斯達克指數下跌521.74點，跌幅2.38%，收於21,408.08點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 341.97 -4.33 359.00 -4.74

中華電 CHT 135.80 +0.05 134.50 0.97

台積電 TSM 2,081.56 -6.22 1,840.00 13.13

聯電 UMC 57.57 -3.11 58.20 -1.07

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

紐約 ADR 日月光

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