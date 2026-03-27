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伊朗戰爭不確定性升溫 美股收盤重挫
美國總統川普一方面稱結束美伊衝突的談判仍在進行中，一方面又威脅要「徹底摧毀」伊朗，外界對美伊達成和平協議的希望動搖，導致今天國際油價飆漲，美股4大指數都收黑。
道瓊工業指數挫跌469.38點或1.01%，收45960.11點。
標普500指數下挫114.74點或1.74%，收6477.16點。
那斯達克指數大跌521.75點或2.38%，收21408.08點。
費城半導體指數重摔381.87點或4.79%，收7585.87點。
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