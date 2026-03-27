伊朗戰爭不確定性升溫 美股收盤重挫

美國和以色列對伊朗的戰爭將對全球能源市場產生深遠影響。這場戰爭已導致基準布蘭特原油價格飆升至近每桶120美元，接近2008年7月創下的每桶147美元的最高點。在2022年達到峰值的天然氣價格，本月再次出現峰值，正是由於對伊朗的攻擊以及荷莫茲海峽的關閉。

2026-03-27 06:01