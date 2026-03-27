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亞洲面臨石油、美元雙漲夾擊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

紐約時報分析，中東戰事正對亞洲各國造成雙重打擊：因為能源供應中斷與國際油價大漲，被迫以更高的價格取得替代燃料，而美元上漲，意味著多國貨幣貶值，又提高購買成本，這些壓力的綜合效應正衝擊全亞洲經濟。同時，亞洲各國也在準備因應最糟的能源供應情境。

中東衝突已使荷莫茲海峽的油氣運輸實質停擺，分析師指出，這次能源供應震撼可能會比1970年代石油危機更嚴重。

能源供應大幅仰賴中東的亞洲，立刻出現龐大的供應缺口，各國競相爭搶替代燃料供應，一些地區的油價甚至還高於全球基準油價。這也帶來第二個痛苦點：多數石油與天然氣等大宗商品都是以美元結算，但投資人把資金投入美國資產後，推升美元匯率，拖累亞洲多國貨幣貶值，進一步削弱購買力。

哈佛大學經濟學家羅格夫表示：「在匯率已疲軟之際，油價又上漲，形成雙倍痛苦。」

石油上漲也牽動許多石化產品價格，連帶推升諸多民生用品物價。亞洲已感受到燃料短缺的衝擊，工作天數縮短、路燈減少供電、加油站被迫關閉、卡車運輸依賴的柴油短缺等。

問題在於，各國政府必須權衡要如何分攤痛苦，才是最佳之道。亞洲多國都正準備因應能源供應的最糟局面，菲律賓宣布全國進入能源緊急狀態，南韓已進入危機模式，成立跨部會的緊急經濟工作小組，日本正評估石油相關產品的整體供應鏈，多國也重返保護主義，以確保必要物資供應。

美元匯率 菲律賓 石油

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