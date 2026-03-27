中東衝突推高能源價格 OECD大幅調升通膨預測

經濟合作發展組織（OECD）26日以中東衝突推升能源價格為由，大幅調升主要經濟體今年通膨預測，並取消上修全球經濟成長預估。OECD預期美國今年通膨率將升破4%，並預估聯準會（Fed）今、明兩年將維持利率不變。

OECD在最新展望報告中預測，20國集團（G20）今年平均通膨率將達到4%，高於去年12月預估的2.8%。經濟成長率方面，OECD原本可能上修2026年全球經濟成長預測0.3個百分點，中東爆發衝突導致該組織維持預測值在2.9%，2027年預估則下修0.1個百分點至3%。

從國家來看，英國今年經濟成長預測從1.2%下修至0.7%，降幅居七大工業國（G7）之冠，通膨預估調升1.5個百分點至4%。美國預料成為今年通膨最高的G7國家，OECD預估通膨率將從去年的2.6%上升至4.2%，比去年12月預估值高出1.2個百分點。美國今年經濟成長率估為2%，2027年可能降至1.7%。

英國和澳洲今年通膨率也可能站上4字頭，歐元區、日本和南韓預料則低於3%。OECD也下修歐元區今、明兩年經濟成長預估，日本維持不變。

OECD預估2026和2027年美國政策利率將維持不變，英國今年也可能按兵不動，但2027年第1季預料將降息。相較之下，歐洲央行（ECB）今年第2季可能升息一次，以確保通膨預期持續獲得控制。

OECD說：「央行需要保持警戒，確保通膨預期獲得良好控制…如果物價壓力擴大或經濟成長展望大幅惡化，調整貨幣政策可能是必要之舉。」OECD表示，中東衝突持續時間和影響範圍充滿不確定性，意味最新展望仍面臨大幅下修風險。

OECD也呼籲，過去陷入危機時慷慨花錢 、目前仍債台高築的政府，不要祭出全面性補貼和發錢，應抓準時機採取減輕能源價格上漲衝擊的措施。