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Google 示警 Q-Day 可能提前到來

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

Google於25日在官方部落格發表文章表示，將應對「Q-Day」的時程大幅提前，目標設定在2029年前要做好準備。所謂的Q-Day是指量子電腦能力成熟到能輕易破解現行全球主流加密技術的那一天。

當用戶輸入密碼登入網站時，其密碼會經過網路傳送到伺服器，這條通道通常是用RSA或ECC（橢圓曲線） 技術加密。以RSA為例，其安全性建立在用極大整數做因數分解的困難度上，傳統電腦要算幾萬年才算得出來，但量子電腦可以用「秀爾演算法」，像開外掛一樣，幾秒鐘就解開。

如今Google警告，量子技術的突破速度已超出預期，全球必須加速轉向「後量子密碼（PQC）」演算法。為此，Android 17將領先業界，從測試版起將PQC納入硬體信任根（RoT），並要求開發者全面轉向新一代簽章標準，以防範未來數位轉型中的資安崩潰。

過去業界普遍認為Q-Day尚需數十年才會降臨，但隨著量子硬體發展突飛猛進，威脅已近在眼前。

密碼 量子電腦 演算法

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