法拉利外銷中東 改走空運

豪華車廠正透過空運，將高度客製化的超級跑車送到中東客戶手上，以避免伊朗戰爭衝擊業者獲利最豐的中東市場。

法拉利（Ferrari）上周暫停將多數車輛送往波斯灣，反映伊朗限制荷莫茲海峽，使車輛運輸船無法進入中東地區。不過，該車廠說，正透過飛機交付少量車輛，並告知投資人，若客戶要求，可將車輛運往中東以外區域。

即便在美國與以色列攻擊伊朗前，一些超級富豪已支付空運費用，以更快取得限量版訂製豪華車。空運費用約為船運的三倍。

物流與汽車產業主管說，伊朗戰爭掀起的漲價潮，導致空運運送豪車的費用，目前已達船運的四倍至五倍，不過，迫不及待的買家仍願支付差價。

根據物流資訊服務業者Freightos，自戰事開打以來，從歐洲運往中東的貨物空運運費，已跳漲66%至每公克2.96美元，若是運送豪車，則費用更高。

Freightos策略長阿羅佑說：「這取決於車廠是否因為與客戶的關係深厚，選擇犧牲自身利潤，或由客戶自掏腰包。」

賓利（Bentley）表示，並未採用空運，而是利用在中東地區的既有庫存，履行戰爭爆發前的訂單。寶馬（BMW）旗下的勞斯萊斯（Rolls-Royce）表示，正「竭盡所能」滿足客戶需求，但拒絕透露具體細節。執行長布朗里吉指出：「這個地區對我們而言極為重要。」他說，自己每天都與中東客戶保持聯繫。

物流業者指出，少量車輛也可以改用貨櫃運輸，而非汽車運輸船，但這種方式成本較高、耗時也更長。

從銷量來看，美國與中國大陸市場規模仍大於中東，但對豪華車製造商而言，中東至關緊要，因為當地高淨值人士願意砸下重金，打造高度客製化的車輛。以法拉利為例，客製化業務約占其汽車營收的五分之一。