加州法院宣稱對青少年有成癮性 Meta、YouTube 判罰1.9億元

美國加州洛杉磯的一個陪審團25日判決，Meta和YouTube的平台設計具成癮性，使得一名少女的心理健康問題不斷惡化，所以兩公司有賠償責任，合計須付600萬美元（約新台幣1.9億元）。這起案件被認為具有指標意義，可能影響數千起針對社群媒體公司提起的類似訴訟走向。

在審判中簡稱凱莉（Kaley）的原告表示，她6歲時為了觀看有關唇蜜和線上兒童遊戲的影片，而在她的iPod Touch下載影音分享平台軟體YouTube開始使用。

9歲時她成功在Meta旗下熱門社群軟體Instagram註冊，當時是繞過母親為防止她使用這個平台而設定的阻擋功能。

凱莉告訴陪審團，她幾乎無時無刻使用這些社群媒體，造成「自我價值感真的受影響」。她說這些應用程式（App）導致她放棄休閒愛好及難以交朋友，還不斷拿自己和別人比較。

Meta和YouTube則始終主張，凱莉的心理健康問題與他們的平台毫無關係。

不過，原告律師藍尼爾（Mark Lanier）在結辯中稱這是一起企業貪婪案例。他指出，這些平台設計的種種功能，包括可無止盡滑動瀏覽、自動播放影片、發送通知及標示按讚數，都是為了驅使年輕人忍不住去使用。

陪審團認定，Meta和YouTube在其平台的設計與運作上存在缺失，是造成原告受到傷害的一大因素；此外，兩公司已知或理應知道其服務會對未成年人構成危險，卻未充分警告使用者。

陪審團認為，Meta須就原告所受傷害負擔70%責任、YouTube須負30%，因此按比例須各付210萬美元和90萬美元的賠償金。

除了原本的300萬美元，加州陪審團進一步就此案判決Meta和YouTube兩家公司需額外支付300萬美元懲罰性賠償。

美聯社及路透報導，這是本周Meta公司被判決的第二樁敗訴案；就在前一天，新墨西哥州陪審團也判決Meta損害兒童心理健康安全違反州法。這項裁決對那些歷來受到《通訊端正法》第230條保護的公司造成一大打擊。另據路透報導，Meta於25日裁員數百人，影響多個團隊。The Information稍早報導，這波裁員涉及的部門有Reality Labs、社群媒體和招聘。

路透指出，Meta正尋求彌補在AI進行龐大投資帶來的成本攀升，以及砸大錢聘僱頂尖AI人才使得人事費用增加。