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能源避險基金「無視川普」奏效 今年來報酬約35%
專注能源領域、總部設於日內瓦的小型避險基金Anaconda Invest表示，已決定不理會美國總統川普關於伊朗戰爭的說法，以避免過多訊號干擾、分散注意力。
Anaconda執行長薩勒受訪時表示：「我們儘量無視川普，他的言論對股票和衍生品的影響難以把控，而且他一天能改十次主意。」
Saleur說，自伊朗戰爭爆發以來，Anaconda並未照單全收川普的說法，而是積極增持石油服務公司股票。該策略使其基金今年報酬達約35%。
Anaconda於3月增持美國鑽井技術公司Baker Hughes及挪威油輪公司Frontline股票，兩者自2月底以來均落後標普全球石油指數。Saleur表示，該基金也持續持有SLB及其他油輪、鑽井與工程類股票部位，並自12月以來一直看多石油股票與期貨。
Saleur表示：「目前局勢極為混亂，可能需要數月甚至數年才能穩定。」其公司管理資產約1.5億美元。
其他專注能源股的避險基金經理人，也對影響伊朗戰爭走向的相關人士釋放的訊息感到困惑與不滿。
Tribeca投資夥伴公司投資組合經理華倫表示：「市場隨著推文與新聞標題劇烈波動，日常交易幾乎無法進行。」
華倫另指出，在極度混亂的訊息之中，有一點相對清晰：由於需要反映更高的風險溢價，油價最終可能維持在明顯高於戰前的水準。
至於如何與何時才會穩定下來則難以預測。這家總部位於雪梨的對沖基金，去年下半年買入Woodside Energy，成為策略性最大部位，上周小幅減持，但長期仍認為該公司被市場嚴重低估。
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