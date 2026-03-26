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川普容忍油價上漲的「痛苦極限」在哪裡？

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
找出川普下一次TACO的時點，已成為令華爾街人士著迷的話題。策略專家本周更研發出一套「壓力指數」，作為預測川普政府何時會口頭喊話、或做出戰略性調整的參考指標。歐新社
找出川普下一次TACO的時點，已成為令華爾街人士著迷的話題。策略專家本周更研發出一套「壓力指數」，作為預測川普政府何時會口頭喊話、或做出戰略性調整的參考指標。歐新社

中東戰爭即將屆滿四周，國際油價基本上維持上升走勢，但過程中也多次激烈震盪；單是3月9日一天的震盪便達到每桶36美元，創單日波動新高。巧合的是油價的各次轉折點除了與戰局變化密切相關外，也與美國總統川普的發言有關，尤其是在油價回檔之際，因而令投資人熱中於尋求川普對油價的「痛點」究竟在何處。

自開戰以來，川普往往在周末期間加重對伊朗的威脅力道，因為此時油市並未交易；他又常在油價上漲時暗示和平即將來臨，導致油價下跌。這顯然是因為美國將於今年11月舉行期中選舉，而美國汽油價格若漲破每加侖4美元，對政治是一大利空，因此川普必須設法抑制國內汽油價格的漲幅。

目前油市觀察家已點出一套明確的模式，就是每當西德州油價逼近每桶95-100美元時，川普就會密集發出戰局將會降溫的訊息。至少截至目前，川普的「喊話」都能成功阻止油價失控。

另外，有關美國政府可能已干預油市的說法也甚囂塵上，尤其是油價曾兩度直逼每桶120美元，但隨即就大幅回檔，斧鑿痕跡十分明顯，可以視為目前川普對油價能夠忍受的上限。

許多交易商相信，以這場戰爭對油市的干擾程度來看，油價應高於目前的價位；一旦實際出現石油供給短缺的信號，油價可能大幅飆漲，但迄今甚少有交易商勇敢到有膽與川普硬槓。

基於去年關稅的經驗，投資人對川普的反覆無常早已習慣，而且得到川普「總是臨陣退縮」（TACO）的結論。而過去幾周來川普諸多相互矛盾的說法，更將他的「不可預測性」推上新高。單單是在過去一周，美國政府已先後威脅將釋出數億桶戰略儲油、調派空降部隊前往中東，以及威脅將把伊朗的發電廠「夷為平地」，但同時又表示他與未具名的伊朗官員進行了非常「良好且正向」的對話。

找出川普下一次TACO的時點，已成為令華爾街人士著迷的話題。策略專家本周更研發出一套「壓力指數」，作為預測川普政府何時會口頭喊話、或做出戰略性調整的參考指標。這項指數的參數包括過去一個月川普支持度的變化、1年期通膨預期變化，以及標普500指數與美國公債殖利率的變動幅度。指數水位愈高且這四項參數都對川普政府不利，川普做出戰略性調整的機率也就愈高。目前該指數接近川普去年就任以來的最高點。

川普二度入主白宮以來，對公債殖利率相當敏感，每當10年期殖利率接近4.5%，川普政府都相當緊張，而且通常都會採取行動。

大部分投資人目前都選擇什麼都不做，以免因為跟隨川普的發言而慘遭套牢。避險基金更不敢放空油價，因為戰爭有可能在5分鐘內就結束，而油價也可能輕易衝上每桶150美元。

華爾街 伊朗 期中選舉

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